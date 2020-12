Chema Rivas: malagueño de récord en Spotify

âOmar Montes ha sido el artista español más escuchado durante el 2020 en la plataforma Spotify, gracias a éxitos como 'Alocao', una colaboración con Bad Gyal, y entre las artistas femeninas, Aitana se encumbra como la más escuchada. Las sorpresas de 2020 vienen sobre todo de artistas de estilo urbano como el malagueño Chema Rivas, una revelación en Spotify gracias a 'Mil tequilas', un tema influenciado por la música urbana latina que se ha hecho con el disco de platino.

Tiene apenas 20 años, vive en Vélez-Málaga y es el cantante del tema más popular del confinamiento (con permiso de 'Resistiré'): 'Mil tequilas'. Con casi 30 millones de visualizaciones en YouTube, compartido hasta el infinito en TikTok e Instagram, faveado por centenares de influencers, está claro que es el principio de una carrera que apunta a lo más alto, y que ni siquiera el coronavirus ha podido detener. Que la actriz Ester Expósito baile tu tema en bikini y bata mordiéndose el labio cuando suena el verso «Baby, tú y yo» es lo más parecido a un aval de popularidad que pueda conseguirse en estos tiempos de TikTok, Instagram y derivados.

¿Cómo ha conseguido este estudiante de Grado Superior en Educación Infantil un Disco de Platino, sin featurings, ni padrinos? 'Mil tequilas' es una canción romántica latina de toda la vida pero con ritmos entre el reggaeton y el trap, y un estribillo como un pepinazo: «Que quiero, que me los des aunque yo nunca te lo pida / Que cuando caiga la noche y me iluminen tus pupilas / Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila / Y eso que yo la tequila no la he probado en mi vida / Baby, tú y yo, baby, tú y yo / Estamos hechos para estar los dos», canta Rivas, con su voz singular, más rasgada y rockera de lo habitual en este tipo de género.

José María Rivas Béjar nació en Ítrabo (Granada), pero es boquerón boquerón (vive en Vélez-Málaga). Su padre, comercial de frutas, tocaba la guitarra (en la banda La Taberna de Moe) y escribía poesía, su abuelo y su madre, propietaria de una tienda de ropa, hacían sus pinitos cantando. A los 13 años (no hay que remontarse tanto: hace sólo 7 años de aquello), cayó en sus manos su primera guitarra y desde entonces ha estado trasteando. En octubre del 2019 subió a su cuenta de Instagram un pequeño fragmento de una canción que atrajo, así de la nada, unas 20.000 visitas, entre ellas las de los ojeadores de la agencia de representación artística Ophion. Rápidamente ficharon a Chema. Sí, era un trozo de 'Mil tequilas', la canción que le llevó de tocar en locales pequeños de Granada y Málaga a hacerlo en la sacrosanta Kapital, en Madrid.

Compositor instintivo y estajanovista (dice que ha escrito más de 100 canciones durante el confinamiento: «Algunas me salen en 20 minutos; para otras tardo semanas», ha confesado), dice que el «tiempo y el esfuerzo» son las mejores melodías: «Quién le iba a decir al niño de 14 años que con el tiempo, con esfuerzo y, sobre todo, ilusión iba a llegar a lograr esto. Cuando me llegó el Disco de Oro estaba con mi hermana y nos hinchamos a llorar los dos. Mi hermana sabe todo lo que la musica significa para mí y nunca me había visto llorar. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida», ha declarado en una reciente entrevista en Los 40.