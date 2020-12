Gorillaz presentan 'Song Machine Live', su nuevo espectáculo virtual

Ya ha comenzado la cuenta atrás para la llegada de 'Song Machine Live', la primera actuación en directo de Gorillaz desde 2018 que contará con tres espectáculos virtuales en tres zonas horarias diferentes que tendrán lugar los días 12 y 13 de diciembre.

Con el guitarrista Noodle, el bajista Murdoc Niccals, el batería Russel y el líder 2D, a los que se unen Damon Albarn y la banda completa de Gorillaz, este evento planetario contará además con una selección de artistas invitados.

Se trata de una cita que la banda califica como un "regalo adelantado de Navidad" para sus fans. Y es que, aseguran Gorillaz, "este año hemos sido buenos, pero ha sido una mierda".

-Chicos, lleváis más de dos décadas trabajando juntos. ¿Alguno ha estado a punto de dejar el grupo y, de ser así, por qué?

-Murdoc: ¿Dejarlo? Ni de broma. ¡Gorillaz es una familia! Obviamente, hemos tenido más que palabras a lo largo de los años, muchas peleas, algunas denuncias de poca importancia y un PRESUNTO intento de asesinato, pero en plan de guasa. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Hashtag BMF! (Juntos forever), ¿no es cierto?

-Noodle: Los conflictos son la esencia de la vida. El metal se vuelve más resistente si le das martillazos, y lo mismo le pasa a Gorillaz.

-¿Cuántas temporadas de Song Machine hay en proceso? ¿Habrá una precuela o un spin-off?

-2D: Solo se puede estar en una temporada a la vez, de lo contrario sería invierno, verano otoño y primavera a la vez, y la vida ya es bastante complicada.

-Hablemos de las colaboraciones de 'Song Machine, Season One: Strange Timez'. Elton John tiene fama de no aguantar tonterías. ¿Cómo os llevasteis con él?

-Russel: ¿Por qué crees que no dejamos salir a Murdoc? No, la verdad es que EJ es todo un caballero, y además modesto. Toca el piano como Hendrix su Fender Strat, o Miles Davis la trompeta. He tenido el privilegio de verlo con mis propios ojos.

-¿Habéis escrito cada canción pensando en el artista invitado?

-Russel: Negativo. Ha sido más orgánico. La música elige al artista. Cuando el tema comienza a cobrar vida, te indica qué artista debería tocarlo.

-¿Qué colaboraciones de 'Song Machine' no os habías planteado pero han participado en el álbum?

-2D: Solo mi satsuma. Le dejé tirado en Kong y me golpeó un búho con ojos láser cuando estábamos grabando Momentary Bliss. Se puede oír un pequeño chillido en el tema pero solo si tienes la capacidad auditiva de un perro, o si eres un perro.

-¿Cómo vivisteis el confinamiento? ¿Estuvisteis juntos en una burbuja?

-Murdoc: No me gustan las burbujas, tío, excepto en el baño o en la alfombra roja. Parea ser sincero, me lo pasé inmerso en un pequeño proyecto que tenía. Mientras vosotros horneabais magdalenas y hacías unas manualidades mediocres, yo estaba en el sótano construyendo un acumulador de energía orgónica totalmente operativo. Os ahorraré los datos científicos porque no los entenderíais, solo diré que me siento de maravilla.

-Noodle: El universo en sí mismo es una burbuja, ¿sabes? Estamos juntos en esto. Así que, preocúpate de los demás. Arigatou gozaimasu.

-Hace tiempo que no actuáis en directo, ¿estáis emocionados o un poco asustados por los próximos conciertos en directo de diciembre? ¿Cómo os estáis preparando?

- Murdoc: Me muero de ganas. Porque este año no ha habido conciertos. La diversión está oficialmente prohibida, sin final a la vista. Por eso, entramos con adrenalina en las postrimerías del 2020. En resumen, ¡He autorizado a la Gorillaz Live Band a que ponga en marcha un ESPECTÁCULO EN DIRECTO real, genuino y milagroso! Que se verá en streaming en una pantalla en diciembre. No te lo pierdas y disfruta.

-Noodle: Daremos tres conciertos, uno en cada zona horaria. Si estás en Mánchester, en Miami o en Manila, podrás disfrutar con nosotros a tu hora. Será divertido.

-¿Qué pueden esperar los fans de los próximos espectáculos en directo de LIVENow? ¿Os planteáis de manera distinta el escenario y las actuaciones en este caso en el que los fans estarán en streaming en directo desde casa?

-Murdoc: Cualquiera que haya visto a Gorillaz en las giras 'Humanz' y 'The Now Now' sabrá qué esperar. Será eso, en DIRECTO ante tus propios ojos, solo que lo estaréis viendo a distancia, en LIVENow. Habrá un espectáculo visual impresionante, vibraciones positivas, artistas invitados y, por supuesto, el bueno de Damon acaparando toda la atención, como siempre. Es como un regalo anticipado de Navidad. Porque este año hemos sido buenos, pero ha sido una mierda.

-¿Nos podéis dar alguna pista sobre quiénes serán los invitados especiales que podrían aparecer durante el espectáculo LIVENow?

-Noodle: No puedo decirlo porque las personas que arruinan una sorpresa son lo peor. Pero puedo decir que algunos de nuestros amigos de Song Machine acompañarán a la Gorillaz Live Band en el escenario.

¿Qué consejo daríais a los fans para prepararse para el streaming de LIVENow. ¿Qué temas deberían tener en la lista? ¿Qué deberían pedir en el bar (alias la nevera)? ¿Deberían llevar algún tipo de ropa especial?

-Noodle: Estar listos para estar con nosotros. Lo haremos lo mejor que podamos. Que se lo digan a sus amigos y hagan espacio para bailar. Quizá también algo de beber, y algunas luces.

-Murdoc: Podrán vernos literalmente desde cualquier parte. En un pantano, subidos a una escalera, en un submarino (si tiene wifi). Nosotros llevamos la magia, vosotros la fiesta. Piensa en que habrá miles de fiestas reducidas por todo el mundo, bailando al mismo ritmo. Se me saltan las lágrimas. Ah, y recuerda, si te lo pierdes, nunca volverás a ver este Song Machine en ninguna otra parte. No sería una horrible tragedia. Hazte un favor y no te lo pierdas, ¿vale?