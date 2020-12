NYSU y New Order vuelven a colaborar

Una imagen del videclip de New Order 'Be a rebel'

Hace cinco años, el realizador malagueño Jesús Hernández y los suyos, o sea, la productora madrileña NYSU, lograron un hito en su entonces pujante carrera como autores de videoclips: los míticos New Order les encargaron las imágenes para su canción 'Restless'. Hoy, vuelven a colaborar para el nuevo tema del grupo británico, 'Be a rebel', que acaba de estrenarse.

«Anteriormente habíamos trabajado con NYSU de Madrid cuando crearon el memorable vídeo de 'Restless', y su imaginación y creatividad con el cine realmente tocó la fibra sensible de la banda. Para 'Be a Rebel', ha sido genial volver a colaborar con NYSU, y su tratamiento inspirador y su estética única complementan la pista con una visión muy original», asegura el combo liderado por Bernard Sumner.

NYSU llevan años trabajando para músicos internacionales de postín. Han grabado clips para Wild Beasts, Archive (para ellos, incluso, un mediometraje) y el batería de Radiohead, Phil Selway. ¿Qué les atrae de Hernández? "Cada vez que colaboramos con NYSU, parece que abrimos un portal a un mundo extraño, pero en este vídeo lo parece todavía más. Es un mundo maravilloso y aterrador, un lugar fascinante para visitar, pero no estoy seguro de que querer quedarme atrapado allí", declaró Darius Keeler, de Archive, sobre el vídeo de 'Remains of nothing'.

NYSU empezaron a despuntar con su vídeo para 'No me crees', de los malagueños Efecto Mariposa; a partir de ahí, llegaron los encargos y, sobre todo, su magnífica pieza 'Todo el tiempo', para Glez, que, como asegura el creador, les puso en el mapa internacional. «Intentamos hacer obras originales y que se salgan de lo normal; sorprender y, sobre todo, no aburrir. Así que cuando el grupo nos llama espera que entreguemos algo 100% original, que impacte. Solemos arriesgar mucho», dice Hernández.

No hay nada más que recordar sus imágenes para el 'Restless' de New Order para confirmarlo: montaron para los británicos una singular rave medieval con pactos de sangre, caballeros que comen hamburguesas y patatas, estética VHS y caballos galopando en praderas infinitas. En 'Be a rebel' la apuesta es más íntima y romántica, pero igual de sugerente y evocadora.