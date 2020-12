El CAC Málaga abre sus puertas a 'Gente conocida / Derecho a entrar' de Miki Leal

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta Gente conocida / Derecho a entrar, compuesta por más de un centenar de obras plasmadas a través de la pintura y de la cerámica del artista sevillano Miki Leal. La exposición, que es la más importante del pintor hasta la fecha, muestra obras que han sido realizadas en los últimos quince años de su carrera, desde 2005 hasta la actualidad. Cine, jazz, samuráis, bodegones y plátanos son algunos de los protagonistas de las obras, que invitan a que los espectadores interpreten y descubran las diferentes tramas y secretos que hay en ellas.

Su título reseña la relación, tanto superficial como profunda, entre los textos, géneros pictóricos e influencias de pintores con los que Miki Leal ha creado un diálogo, estableciendo uniones con esa «gente conocida». «Para mí, el título es algo muy importante tanto en las obras como en la exposición. 'Gente conocida' fue un juego de palabras, que hace referencia a gente buena, conocida, a algo amable que te pasa por al lado y con lo que te sientes agusto. 'Gente conocida' son esas intersecciones que yo hago en la pintura en la que de repente cojo a Cézanne o a Matisse, gente con la que dialogo y de la que yo me sirvo para establecer un diálogo con su pintura y conceptos que siempre me han llamado la atención. Una especie de excusa para seguir pintando y seguir avanzando», explica el artista y pintor.

El CAC Málaga acoge la llamada 'Mikithología', un universo personal que forma el artista a través de su propio lenguaje pictórico, en el que bodegones, retratos, naturalezas muertas, paisajes o la historia del diseño son cuestionadas o destacadas. Las obras recrean una atmósfera teatral entre la figuración y la abstracción que, a su vez, crean una narrativa que empuja a adentrarse en un mundo imaginario y donde el espectador puede viajar mediante los detalles. «Hay dos conceptos que sostienen el proyecto. Por un lado, un término que cualquiera que conozca Miki Leal sabe que tiene un peso importante en su obra: la 'Mikithología'. Por otro, un elemento que forma parte de su trayectoria que es un continuo diálogo con autores, con géneros, como es el reto de pintar en sí mismo. Esta exposición reúne esas dos grandes líneas de trabajo que sostienen su obra», explica Alberto Martín, que ha comisariado la obra.

El artista se basa en escenas de películas, imágenes inventadas, fotografías, recortes, discos o libros unido junto a sus propias sensaciones, recuerdos o ensoñaciones. Sus últimas piezas hablan de géneros y cualidades estéticas, de historia y de artistas, pero también del modo en que los significados y signos culturales toman forma y se materializan a través de la pintura. «La exposición se podría dividir en una primera zona que es más 'museable', ya que está enmarcada y que muestra cómo me gustaría verla en el marco de un museo; y en otra parte que es de laboratorio, más de prueba y error. Es la que no está enmarcada y es donde yo disfruto de otra manera con cuadros pequeños y pautas nuevas, que me hacen seguir un camino distinto, que probalblemente utilice para hacer otra obra. Soy bastante anárquico e impulsivo, pinto porque necesito pintar», declara Leal.



Trayectoria del pintor y artista

Nacido en el año 1974 en la provincia sevillana, estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Miki Leal es famoso por sus pinturas de gran formato sobre papel, aunque sin dejar atrás sus instalaciones, grabados o cerámicas. Su trabajo se encuentra en museos de referencia como el CAC Málaga, ARTIUM Vitoria, MUSAC, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo de BBAA de Santander.