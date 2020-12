"Feliz Navidad" de José Feliciano, entre las 10 canciones más oídas en EEUU

A 50 años de su lanzamiento, la canción "Feliz Navidad" de José Feliciano entró este martes por primera vez en la lista recopilada por la prestigiosa organización Billboard de las 10 canciones más escuchadas de Estados Unidos.

El icónico tema bilingüe del cantautor puertorriqueño ocupó el décimo lugar de la cotizada cartelera musical estadounidense, después de haber estado en el número 12 el año pasado y dentro de las 100 más populares en el país desde que salió al mercado en las navidades de 1970.

Los dos primeros lugares de la lista, que contiene un total de los 100 temas musicales más exitosos en el país, están también ocupados por canciones de artistas latinos.

En el segundo lugar está "Dakiti", el tema de los puertorriqueños Bad Bunny y Jhay Cortez, que fue sacado del sitio de honor que había alcanzado la semana pasada por "All I Want for Christmas" de la legendaria Mariah Carey, quien es de padre venezolano.

Según Billboard, el logro de "Feliz Navidad" fue impulsado por las celebraciones del medio siglo desde su lanzamiento, que incluyeron la presentación de Feliciano en populares programas de televisión como "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", en la cadena NBC, y "CBS Sunday Morning".

Además, en asociación con Amazon Music LAT!N, el servicio de música latina del gigante de las ventas por internet, Feliciano sacó una nueva versión del tema, acompañado de 30 artistas.

En la "Feliz Navidad" de 2020, la icónica voz del artista puertorriqueño está acompañada por las de los integrantes de CNCO, Shaggy, Jon Secada, Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Rachael Ray, Gloria Gaynor, Big&Rich, Michael Bolton, Jencarlos Canela, Patricia Manterola, La India y Julio Iglesias Jr., entre otros.

Sin embargo, fue la versión clásica la que logró colocar a Feliciano por segunda vez en las 10 más populares.

Esta es la segunda vez que José Feliciano tiene una canción en el Top 10 de la lista de las HOT 100 canciones de Billboard. El artista lo había logrado en la semana del 3 agosto de 1968, cuando su versión de la canción de The Doors "Light My Fire" se colocó en el tercer lugar.

Datos de Nielsen Music/MRC Data indican que "Feliz Navidad" registró esta semana un avance de 6 % en la radio al alcanzar 23 millones de transmisiones. En streaming creció 15 % con 18,5 millones de escuchas, mientras que tuvo un alza de 34 % en ventas al llegar a 3.000 unidades.

El tema también fue reconocido este 2020 como una de las mejores canciones navideñas por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).