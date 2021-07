El Festival de Málaga presenta la sexta edición de Movie Score Málaga (MOSMA), un evento de música audiovisual que promueve el arte de las bandas sonoras. El festival tendrá lugar entre el 9 y 12 de septiembre, ofreciendo cuatro conciertos en el Teatro Cervantes y la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina.

Noelia Losada, concejala de Cultura y Deportes, animó a los malagueños a que se sumaran a los espectáculos de MOSMA 2021, cuyas entradas salen a la venta a partir de hoy. “Hay pocas experiencias más evocadoras que la música que forma parte de las creaciones audiovisuales. Las bandas sonoras dejan una huella que, años después, sabemos a qué película pertenecen”, ha afirmado la concejala.

“Hemos trabajado con la máxima ilusión para poder ofrecer este evento, del que nos sentimos bastante orgullosos y que pone en valor que el cine es un hecho creativo global”, ha explicado Juan Antonio Vigar, gerente de Málaga Procultura y director del Festival de Málaga.

Junto a Losada y Vigar, el coordinador artístico de MOSMA, David Doncel, ha puntualizado que han sido los primeros a nivel mundial en hacer un festival de música de cine con todas las medidas de seguridad: “Da vértigo, pero también fuerza. Nos ha dado un impulso para seguir trabajando”.

Tras la festividad de la Victoria

MOSMA 2021 comenzará con el concierto Mística y épica en el cine. La Orquesta Filarmónica de Málaga & Coro Ziryab, bajo la batuta del director malagueño Arturo Díez Boscovich, ofrecerá un repertorio que se centra en la capacidad para superar las adversidades. Freedom de Braveheart, Suit de El patriota, La enfermedad de Adú o Now we are free de Gladiator son algunas de las canciones que se tocarán en el concierto.

La segunda sesión, Historia de mujeres, vendrá de la mano de la Movie Score Málaga Assemblé Orchestra y la directora Isabel Rubio, homenajeando las grandes historias de mujeres que han acudido a las pantallas en los últimos años. En concreto, a cuatro acompañadas de bandas sonoras nominadas a los premios Bafta, Oscar, Emmy y Asecan: Una joven prometedora de Anthony Willis, Para Sama de Nainita Desai, Gambito de dama de Carlos Rafael Rivera y Sangre de Paloma Peñarrubia.

El Tributo a la música de videojuegos lo hará la Movie Score Assemblé Orchestra, en esta ocasión con el director Joan Martorell. Se ofrecerán tanto piezas reinterpretadas como obras originales de algunos de los compositores de videojuegos del momento. Se reinterpretarán versiones alternativas de obras inmortales como Super Mario Bros o Legend of Zelda por Javier Bayón; y versiones reales, como Fornite de Anthony Willis.

Se concluirá con La música de Gustavo Santaolalla, un homenaje al compositor argentino, que recibirá el premio MOSMA Maestro 2021. La Orquesta Sinfónica de Málaga con Santaolalla, el guitarrista Juan Luqui y Boscovich harán un repaso por toda su carrera. Además, estrenará algunas piezas musicales de la banda sonora del videojuego The Last of Us y su continuación, The Last of Us II.

El director del Festival de Málaga afirmó que este evento ha luchado contra viento y marea para que “la música siga sonando”, lo que significaría que “la cultura también sigue sonando fuerte en nuestros corazones”.

