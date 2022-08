Netflix siembra el «Kaos» en el Centro

Netflix sigue confiando en la Costa del Sol para acoger algunos de sus proyectos internacionales más ambiciosos. Si hace unos años grabó casi íntegramente entre nosotros la primera temporada de la serie La monja guerrera, la plataforma de streaming parece estar haciendo lo propio con otra de sus más esperadas ficciones, Kaos, una producción británica de lo más peculiar y que lleva ya unas cuantas semanas recorriendo diversas localizaciones de la provincia. Este domingo ha sido uno de los días clave de la producción: se cortó durante tres horas el Centro Histórico, el Parque y la Alameda de Colón, para la filmación.

Como siempre ocurre en el universo Netflix, todo el trabajo se ha desarrollado con el mayor de los secretismos posibles en una tarea tan mastodóntica como un rodaje de estas características. Muchos camiones y muchos profesionales, todo muy controlado, al milímetro. Ni rastro de Jeff Goldblum, el nombre más llamativo del reparto (que reemplaza a Hugh Grant, quien se apeó a última hora del proyecto).

Kaos es una más que interesante serie ideada por la actriz y guionista británica Charlie Covell, responsable de la adaptación para la plataforma de streaming del comic The end of the f***ing world. Covell ofrecerá una reinvención cómica y a la vez oscura de la mitología griega en la que se explorarán temas como la política de género y el poder.

Kaos nos presentará a los dioses como una gran familia disfuncional mientras los humanos sufren sus caprichos. Ésta la sinopsis oficial de la serie: «Zeus tiene una arruga. Le preocupa que pueda significar el fin del mundo… y podría ser. Porque en la Tierra, seis humanos, sin darse cuenta de su importancia o su conexión entre sí, aprenden que son partes componentes de una antigua profecía. ¿Descubrirán la verdad sobre los dioses y lo que les están haciendo a los humanos? Y, si lo hacen, ¿serán capaces de detenerlos?

Se trata de una de las apuestas más ambiciosas de Netflix, si nos atenemos a las palabras de Covell, que lleva hablando de esta ficción desde el año 2018. Pero es que no debe de ser fácil levantar algo como lo que ella pretende: «Será una serie de diez horas, con una escala, espero, similar a la de Juego de Tronos, pero el tono será más parecida a The end of the f***ing world, por su humor y su look, con inspiración también de la película de Baz Luhrmann sobre Romeo y Julieta».