El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga ha informado de que desde este miércoles, 18 de enero a las 8.00 horas y hasta las 15.00 horas del 31 de enero se podrá elegir la temática de la décimo cuarta Noche en Blanco basándose en las cuatro propuestas ofrecidas, como son el movimiento, la alegría, el color y la buena vida.

Esta nueva edición de la Noche en Blanco de Málaga continúa con el mismo espíritu participativo de las últimas ediciones. Por ello, se invita a participar en la elección de la temática que dará forma y contenido a las actividades a desarrollar.

Así, la ciudadanía será la encargada de elegir el tema sobre el que girará la Noche en Blanco 2023, un encuentro del arte y la cultura para disfrute de malagueños y visitantes. Estas propuestas culturales se coordinan por el Área de Cultura del Ayuntamiento y se ofrecen desde iniciativas públicas y privadas.

Se celebrará el sábado 20 de mayo, volviendo a su fecha habitual en dicho mes y recupera una hora más respecto al horario de la última ediciones, será de 19.00 a 01.00 horas, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Las votaciones pueden realizarse de dos formas, la primera a través de las redes sociales. Las redes elegidas para la votación serán Facebook, como en ediciones anteriores y, como novedad este año Instagram. Será pulsando 'Me Gusta' o 'Me encanta' a la idea que se quiera elegir.

También podrá hacerse de forma presencial, acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal. En cada una de las once juntas de distrito habrá una urna con una papeleta donde aparecerán los cuatro temas propuestos para esta edición. Cada papeleta tendrá el mismo valor que un 'Me Gusta' en Facebook/Instragram, que supone un voto.

Cómo votar en Facebook e Instagram

Así, para votar en Facebook, en una publicación (post) en la cuenta de La Noche en Blanco Málaga (facebook.com/nocheenblancoMLG) se presentan cuatro imágenes. Cada una de ellas contiene uno de los temas que se puede elegir, por lo que hay que darle a 'Me gusta' o 'Me encanta' a la imagen que contenga la temática que se quiere votar.

No se tendrá en cuenta si se le da a 'Me Gusta' o 'Me Encanta' al post completo, en este caso no se realiza ninguna votación. Tampoco contarán ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

En el caso de Instagram se harán cuatro publicaciones en la cuenta de Instagram de La Noche en Blanco (instagram.com/nocheenblancomlg) una por cada temática. Para votar correctamente habrá que darle a 'Me gusta' a la temática favorita. En este caso, tampoco contarán ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

Los votos obtenidos en Facebook e Instagram se unirán a los obtenidos en las urnas y del recuento de ambos resultará el tema ganador que será la idea principal sobre la que girarán las actividades de la Noche en Blanco 2023.

Una vez finalizado el periodo de votación, se contabilizarán todos los votos, los depositados en cada una de las juntas municipales de distrito y en el Archivo Municipal, y los votos recogidos en Facebook y se procederá a anunciar la temática ganadora.

En 2022, el tema sobre el que giró la Noche en Blanco fue 'Los cuatro elementos: Tierra, Agua, Fuego y Aire' y contó con 108 actividades en 55 espacios de la ciudad.

