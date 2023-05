El actor y productor Antonio Banderas participa en la producción de una versión en castellano de 'El fantasma de la ópera', a través de la empresa con la que adapta al público hispano trabajos del músico británico Andrew Lloyd Webber. A partir del 20 de septiembre, el Teatro Albéniz de Madrid acogerá las funciones. El malagueño no estará en el elenco y en este caso se limita a las funciones de producción del show. La obra está producida por Letsgo y Amigos para siempre (APS), la empresa de Banderas y Lloyd Webber para hacer llegar obras del británico al público hispano.

Se trata de "un espectáculo nuevo, no una reducción de la obra origina", señala Banderas, quien define así la versión del inmortal clásico de Lloyd Weber: "Hay una parte más gótica que en el original, aunque se respeta toda la partitura y es más transportable", subraya, pues en Madrid y en algunos países de Latinoamérica "los teatros no son tan grandes" como en Londres o Broadway en Nueva York.

«Viendo el éxito de los musicales en el mercado teatral latino y en Madrid, Webber me propuso traducir su obra y al mismo tiempo la posibilidad de comprar derechos de otros autores y organizarnos en el mercado hispano», comentó el propietario del Teatro del Soho-CaixaBank hace unas semanas.

Really Useful Group, compañía fundada por Lloyd Webber, ha cedido a APS los derechos escénicos de las versiones en español de éxitos como 'El fantasma de la ópera', 'Sunset Boulevard', 'Jesucristo Superstar' o 'Evita' (en cuya adaptación cinematográfica participó el propio Banderas). Así que esto no ha hecho más que empezar.