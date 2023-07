La cantante irlandesa Sinead O'Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años, según informa el 'Irish Times', sin especificar la causa de la muerte.

La intérprete, que saltó a la fama con el tema 'Nothing Compares 2 U' en 1990 con su cabeza rapada y su rostro angelical, no se había recuperado del suicidio de su hijo Shane, de 17 años, en enero del 2022.

La vocalista tuvo que ser hospitalizada después de expresar mensajes desgarradores en los que sugería que planeaba 'seguir' a su hijo: 'He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido". Más tarde aseguró a sus fans que estaba bien y tuiteó: "Lo siento. No debí haber dicho eso. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma".

El pasado 8 de enero de 2022 la cantante confirmó que su hijo Shane, de 17 años, había fallecido, tras dos intentos de suicidio. "Mi precioso hijo, Nevi'im Nesta Shane O'Connor, la luz de mi vida, ha dedido acabar su lucha terrenal y está con Dios", escribió en su perfil de Twitter, pidiendo que "nadie siga su ejemplo".