"De Málaga para el mundo", proclama en uno de sus sencillos Ana Mena. Cinco años han pasado desde la publicación de su álbum Index, tras el que la artista malagueña lanzó su segundo disco de estudio: Bellodrama. A través de sus 15 canciones, Ana cuenta una historia de amor y desamor, un trabajo en el que se reconoce como "diva doliente" fruto de influencias que van de Jeanette a Ariana Grande pasando por las folclóricas a las que versionaba de niña. La gira de este segundo disco le está llevando por una amplia variedad de escenarios, entre ellos los de la Región de Murcia. La cantante visitará nuestra geografía por partida doble: este sábado en el campo de fútbol Antonio Ibáñez de Jumilla a las once de la noche, y el domingo dentro del ciclo Sal y Música de San Pedro del Pinatar, a las diez y media de la noche en el recinto ferial de la localidad.

Bellodrama es su segundo álbum de estudio, ¿cómo nace este disco?

Este disco nace hace dos años, cuando me encontré musicalmente. Ahora está más definido mi sonido y sentía que tenía cosas que contar; sentía que era el momento. Hemos estado todos estos años buscando mi sonido propio y ahora es cuando más me sentía yo misma.

¿Cómo lo definiría?

Bellodrama es un homenaje al pop que más me gusta. Con esto me refiero al pop en todas sus variantes, desde la primera canción hasta la última puedes escuchar que es muy ecléctico. Además, llevado al directo puede ser muy divertido, tiene momentos para todo: para saltar, para bailar, para emocionarte. Yo defino Bellodrama como el disfrute de la melancolía.

Bellodrama se ha producido entre España e Italia, e inspirado en muchos artistas. ¿Cuáles han sido?

Me he inspirado en muchas canciones y artistas. Subí a redes una lista que me había servido de inspiración para el disco. En ella salen desde Katy Perry a Jeanette, pasando por La Oreja de Van Gogh.

Aunque 15 canciones componen el tracklist del disco, ¿diría que Lentamente es la canción que mejor resume el álbum?

Lentamente es la canción más Bellodrama del disco, por historia y por sonido.

Balada, bachata y pop son algunos de los géneros que toca. ¿No le gusta encasillarse?

No me gusta que se me encasille. Bellodrama es un disco pop, en general, pero no sé que haré mañana. Quiero ser muy libre a la hora de hacer música, hacer un día una cosa y al día siguiente otra. No me gustan las etiquetas, la gente joven ya no tiene prejuicios.

Ha hecho varias firmas de discos con este nuevo trabajo. En un mundo donde lo digital impera, ¿se alegra de que la gente siga comprando discos, siga comprando música?

Nos alegra mucho hacer firmas. Me encanta, ver a la gente en persona, te dicen cuáles son sus ránkings y sus reseñas de todo lo que han escuchado. Es más bonito y emocionante, al igual que cuando haces un concierto.

Los últimos años han sido frenéticos, ¿cómo gestiona todo este éxito?

Estoy tranquila por ahora. Hay momentos de presión, tengo momentos muy autoexigentes hasta un punto que es enfermizo. Pero tengo a un gran equipo detrás, que son como mi familia, y también está mi propia familia. Es bueno y muy importante rodearte de gente que te diga las cosas buenas y malas.

Ha colaborado con Natalia Lacunza, Becky G y otras artistas. ¿Hay alguna colaboración soñada?

Tengo muchísimas. No sabría decirte una, pero me encantaría colaborar con Fito y Fitipaldis. Sería súper random, pero me encantaría.