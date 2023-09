Más de mil personas en Málaga quieren convertirse en ‘triunfitos’. El casting de Operación Triunfo 2023 que comenzó en junio ha hecho ya parada en Málaga, en el espacio cultural ‘Caja Blanca’, donde el equipo de Prime Video selecciona a los posibles integrantes de la academia.

Una larga fila rodea el espacio cultural, lleno de jóvenes que ansían hacerse con la famosa pegatina de la primera fase. El calor y el madrugón no frenan las ganas de demostrar el talento. Según los datos de Operación Triunfo, Málaga ha sido la ciudad con más asistencia junto a Valencia. Y los resultados son positivos, pues a las 10:01 horas ya se había puesto la primera pegatina. Cuando uno de los seleccionadores se levanta a colocar la pegatina, se escuchan numerosos aplausos y gritos de emoción. El buen ambiente es evidente, y todos los asistentes coinciden en que lo mejor de esta experiencia es conocer gente y hacer amigos que comparte una misma ilusión.

Un madrugón que merece la pena

“Simplemente con estar en la cola merece la pena, te encuentras a mucha gente que busca lo mismo que tú y pasas un buen rato”, cuenta Paula, de 23 años, quien ha sido la primera en participar pero no ha logrado cautivar a los seleccionadores. “Llevamos desde las 7 de la mañana esperando”, cuenta Laura Martín de 19 años, que viene de Valencia junto a su pareja para presentarse. Ya se presentó en su ciudad, pero quiso volver a probar suerte. Un hecho muy repetido por muchos, tal y como cuenta Noemí Galera, jefa de casting y directora de la academia, quien explica que es común que muchos se presenten más de una vez en ciudades distintas.

María Calderón, de 22 años, ha sido la primera pegatina de Málaga. Vive en la ciudad pero es natural de Granada, y su padre ha sido quien ha ocupado su puesto en la fila desde las 7:30 de la mañana. “Ha sido una experiencia muy bonita. No me lo esperaba, venía a disfrutar y a hacer lo que me gusta, así que a ver lo que pasa…”, cuenta Calderón. Ya probó suerte en la anterior edición del programa, pero no logró ser seleccionada. Aún así, no desistió. “Este programa es el que más me llena de todos los que hay, porque al final es una academia donde te forman, y para mí cuanto más aprenda mejor”, cuenta.

La siguiente prueba que tendrá que pasar María junto al resto de seleccionados es la segunda fase, que se realizará el martes 12 en la misma ubicación. En ella, llevarán preparadas tres canciones que tendrán que interpretar frente al jurado con una base musical, sin tener que pasar por las largas colas y con más tiempo para presentarse. Tendrán un día para preparar esta siguiente fase, y muchos confiesan que ya sienten nervios pero también les pueden las ganas e ilusión.

Los ‘Pase Prime’ también han tenido gran importancia en esta jornada. Varios candidatos fueron preseleccionados mediante vídeos en redes sociales, pero también han tenido que enfrentarse al momento del micrófono y jurado. Fueron 34 los que consiguieron este pase y de ellos 11 han conseguido pasar a la siguiente fase. Aún así, cuentan que “tener este pase no te asegura nada” y los nervios han sido tan palpables como los del resto de compañeros.

Fenómeno fan

Pol tiene 20 años, es de Granada y su ‘Pase Prime’ le ha concedido su gran deseo: pasar a la siguiente fase. Ha logrado cautivar al jurado con su variedad de registros, pasando desde el pop de Miley Cyrus al trap de Eladio Carrión. “Soy del mismo pueblo de Rosa López, la ganadora de OT1, y mi generación ha crecido con este formato. Pero sin duda la academia y todo lo que enseñan dentro de ella es lo que más me hace tener ganas de entrar”, cuenta el joven al explicar por qué decidió probar suerte en un reality como este.

El fenómeno fan de Operación Triunfo ha sido el gran empujón que ha llevado a que jóvenes de todas las provincias quieran verse envueltos en este formato. Un formato que este año introduce cambios. La plataforma ‘Prime Video’ será la encargada de transmitir en directo las galas, que antes se hacía en Televisión Española, además de un magazine diario presentado por el artista Xuso Jones. Sin embargo, el ‘24 horas’, donde se muestra el día a día en la academia, continuará siendo transmitido de forma gratuita en YouTube.

“Hay mucho talento, estamos impresionados con la cantidad de voces chulas que hay”, cuenta Galera. Entre ellas, las de malagueños como Nerea Hermosa, de 23 años y procedente de San Pedro Alcantara, quien es candidata a continuar la ristra de malagueños que ya han disfrutado de la experiencia de la academia. “Cuando me ha dado la pegatina he roto a llorar”, cuenta Hermosa, quien venía sin expectativas.

Sin expectativas pero con ilusión es el lema que llevan todos los asistentes al casting. Mallorca, Valencia, Granada, Madrid y Málaga son solo algunas de las muchas procedencias que han hecho parada en el casting en Caja Blanca, y que continuará en Sevilla el próximo jueves. Aún no hay fecha para el estreno del reality, pero lo que es seguro, es que antes de que acabe el año conoceremos las voces que sonarán en el plató de Operación Triunfo.