Silvia Lermo es una artista gaditana que creció en San Fernando rodeada de animales y de naturaleza, que la inspiran para crear su obra. Su exposición individual en Casa Sostoa, ‘La belleza y el empeño de sobrevivir’, se puede visitar hasta el día 2 de octubre.

¿De dónde le viene su forma de pintar tan al detalle?

Es algo que me viene innato. Siempre me ha gustado dibujar y solía hacer figuración, y como siempre que se parecía a la foto me decían que estaba muy bien, pues quizá me venga de ahí. También es que estudié en la facultad de Sevilla, que son muy clásicos para eso y meten mucha caña.

La fotografía es algo que forma parte de su creación, ¿por qué?

La fotografía es otra de mis pasiones y para mí es fundamental para pintar. Hago sesiones fotográficas y después hago collages para crear mi obra.

En sus pinturas aparecen los cuerpos humanos en posturas muy naturales y suele representar los desnudos masculinos, que es algo a lo que no estamos tan acostumbrados como en el caso de la mujer.

Lo hago de forma natural, porque me parece lo mismo que hacerlo con el cuerpo de la mujer. Además, muestro al hombre de una forma distinta; como una persona vulnerable, con miedos y que llora; que es como yo lo veo. También hago referencia a mi pasado; a mi padre, a mi abuelo... Voy contando historias con representaciones a través de personajes masculinos.

La pieza principal de Casa Sostoa, ‘La belleza y el empeño de sobrevivir’, un acrílico sobre lienzo que tiene una intervención a grafito en la propia pared de la casa, ¿de qué habla?

He intentado que el espectador vea un reflejo de lo que todos vivimos. Esa unión entre personas, da igual que seamos hombres o mujeres; dos hombres se muestran vulnerables, un abrazo... También están rodeados de animales y de naturaleza, que eso para mí es muy importante. El espectador puede mirar, pero es como que los personajes tienen su historia y ya porque no lo miran.

Dice que la naturaleza y los animales son muy importantes para usted.

Toda mi obra tiene mi propia simbología. Trabajo con el paisaje y mi entorno, que son las marismas donde hay serpientes, liebres, muchos animales y mucha vegetación. Son los recuerdos que tengo de cuando era pequeña, pero me adapto al espacio. Cuando he vivido fuera, como en las Islas Canarias, he adaptado mi proyecto.

¿Qué próximos proyectos tiene?

Ahora tengo mi primera exposición individual en Madrid, ‘El fin del mundo animal’, en la galería My Name´s Lolita Art, que se puede visitar hasta la primera semana de noviembre.