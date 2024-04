Las Migas: "Venimos pisando fuerte, a pasarlo bien y a hacer disfrutar a la gente"

'Rumberas' el nuevo disco de Las Migas acaba de ver la luz y ya figura como embajadora de en Equal, la lista de reproducción de Spotify que da visibilidad a proyectos femeninos, "es una lista que en principio no tendría que existir pero desgraciadamente todavía hace falta que existan estas cosas", recuerda Marta Robles, tocaora y compositora, fundadora de la banda con base flamenca pero abierta a otros estilos. Figuran en la portada de Equal. "Es una pasada porque el mes pasado ese lugar lo ocupaba Rocío Jurado", comenta.

Robles forma la banda con Alicia Grillo (guitarra), Laura Pacios (violín), que entró en 2022 tras la marcha de Roser Loscos, y Carolina Fernández La Chispa, cantaora extremeña que ya es una más de la banda tras su debut con el anterior disco. La buena onda y el Grammy Latino al mejor álbum flamenco conseguido con su anterior trabajo, el empoderador Libres, las impulsó a seguir creando durante su última e intensa gira. A currantas, difícil ganarlas. "Acabamos de volver de una gira de tres semanas por USA muy intensa y con varios sold out que acabamos en Nueva York hace una semana. Ha sido llegar y preparar el nuevo espectáculo. Pero es que ahora es el momento, no podíamos parar", comenta Grillo.

Para Robles, 'Rumberas', el disco, "es una declaración de que venimos pisando fuerte, a pasarlo bien y a hacer disfrutar a la gente". ¿Qué pensaría Peret de 'Rumberas'? "Yo creo que le gustaría. Le encantaría porque él fue un innovador de la rumba y creo que consideraría este disco un pasito más para la rumba", opina Fernández, la cantante. Robles, añade: "Aunque habíamos hecho rumbas antes, con este disco he aprendido mucho porque me he zambullido y he descubierto que hay muchos tipos de rumba y muchas maneras de tocarla. No es fácil pero me ha parecido interesante ver cómo hacer los coros, por ejemplo, o cómo mezclar las guitarras con las percusiones". En al álbum colaboran artistas como Elena Gadel, Stay Humas y Suu.

Buenas vibraciones

'Rumberas' incluye temas de amor como Jamás te perderé y también aborda relaciones de pareja, como en 'Buen rollo': muestra la evolución de la mujer que ahora, en lugar de enfadarse porque él no recoge nada en casa y todo está patas arriba, opta por no enfadarse e irse a tomar algo al chiringuito. "Es que hay que relajarse", dice Grillo. Marta no tarda en confesar que esta historia tiene que ver con ella y Uri, su pareja. "Él también trabaja con nosotras y viaja con Las Migas. Cuando tenemos conciertos mi casa es un desastre porque cada uno deja sus chismes por ahí". La canción, que empezaron a crear como "un cachondeo" pensando que un letrista acabaría dándole forma definitiva ha acabado no necesitando tanto pulido. "Muchas veces las cosas simples llegan más a la gente, no hace falta enrevesarse tanto", aseveran. Y tener a los Stay Homas acompañándolas en ella ha sido "un puntazo".

Hacía tiempo que les perseguían pero ahora, por fin, sus caminos se han cruzado. "Ellos hacen las armonías superparecidas a nosotras. La esencia es la misma", dice Grillo. En Buen rollo se pican entre ellos y ellas. "Hay una pelea, pero de buen rollo porque pese a la discusión que aparece en la canción al final todo el mundo quiere que haya buenas vibras", apunta Robles. "Hay que dejarse de peleas y chorradas, creo que eso es algo que todos entendemos y que es universal".

El contrapunto a ese buen rollo es 'La soleá de la pena' que se aleja del espíritu más festivo del disco. "En toda luminosidad hay una pena y es una canción muy triste pero de lucha". Es una historia de maltrato muy flamenca: "La hemos incluido porquetodos tenemos esa parte dentro. Y aunque sea muy triste, esta canción tiene mucha fuerza".