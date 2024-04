Ricky Dávila fotografía la Ucrania que fue en el Rando.

En enero de 2007 un pequeño ucraniano, Nikolai, abandonó el orfanato de su país para pasar a llamarse Nikolai Dávila Olano. Lo adoptaron el fotógrafo Ricky Dávila y su pareja. Dávila aprovechó el largo mes de estancia para finalizar los trámites para fotografiar «por vez primera la realidad sin las efusiones ni los alardes del fotoreportero que había sido». El resultado es 'No vodka on the moon', ahora en cartel en el Museum Jorge Rando, un compendio de instantáneas «poéticas, extemporáneas y anacrónicas» que nos llevan a un país «masacrado de un día para otro», en palabras del fotógrafo.