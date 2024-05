La fiscalía pide el archivo de la segunda causa contra Shakira por fraude a Hacienda

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta en un juzgado contra Shakira por presuntamente haber defraudado a la Agencia Tributaria 6,1 millones de euros en el ejercicio de 2018, según han confirmado a El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial, fuentes judiciales. Este proceso judicial nació a raíz de una querella presentada por la misma fiscalía en la que sostenía que la artista colombiana se aprovechó de un "entramado societario", con una empresa radicada en Luxemburgo, para no pagar impuestos en España. En estas operaciones también participaron compañías en España, Países Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá y Liechtenstein.

En noviembre del año pasado, Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) ya llegó a un pacto con la fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, que ejerce también la acusación, en la primera querella presentada contra ella por defraudar a Hacienda. Así consiguió que se le rebaja la petición de 8 años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros a una pena de tres años de prisión (seis meses por cada uno de los seis delitos) y una multa de 7,3 millones de euros por un fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. El tribunal de la Audiencia de Barcelona ha dictado este lunes sentencia condenatoria 'in voce' y ha sustituido la ejecución de la pena de prisión, por lo tanto no ingresará en un centro penitenciario, por una multa de 432.000 euros (400 euros por día). "Mis hijos me lo han pedido", ha afirmado la cantante a través de un comunicado, en el que critica la actuación de la Agencia Tributaria.