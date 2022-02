Triunfo del CB Marbella en el Pabellón Carlos Cabezas ante Reina Yogur Clavijo por 70-66 en un encuentro que se alargó casi hasta las tres horas tras romperse el tablero en el último periodo después de un mate de Lazar Mutic. Los de Pablo García suman así su tercera victoria seguida, sacan la cabeza de los puestos de descenso y miran con tranquilidad el panorama que viene en las próximas semanas, con Zamora y Burgos en el horizonte.

Los azulones llevaron la iniciativa en el marcador en todo momento y cuando fueron por detrás en determinadas ocasiones no le perdieron la cara al partido. La defensa, el acierto exterior y el buen papel de Fede Giarraffa y Devin Wright le dieron vida al equipo sobre el parqué de un Cabezas que presentó una buena entrada. Por parte de los logroñeses eran Jofresa y García quienes tiraban del carro para intentar llegar con vida a los momentos importantes. Al descanso, el dominio marbellí no era excelso (35-33) pero las sensaciones eran positivas.

Tras la reanudación, los triples fueron de nuevo la tónica dominante. Primero eran Giarraffa y Cameron y poco después respondía Jofresa. La zona planteada por Jenaro Díaz desconcertaba a un Marbella muy fiable en el tiro, pero que ya no se sentía tan cómodo a pesar de que no veía peligrar el marcador. Así, una buena racha ofensiva de Clavijo puso a los visitantes cuatro puntos por encima (57-61) justo antes de que Lazar Mutic culmimara con un mate una nueva remontada del equipo con rotura del tablero incluida (63-62), por lo que el encuentro se paró durante algo más de media hora con dos minutos y medio por jugarse. La reanudación sirvió para que los de Pablo García anotan un triple nada más salir a la pista, dejando muy tocado a un Clavijo que no supo responder y terminó de cediendo la cuchara por 70-66. El CB Marbella no pudo superar el average en contra de la ida, que estaba en 8 puntos.