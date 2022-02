El Trops Málaga tiene este fin de semana uno de los partidos más importantes de la temporada. Al menos, hasta ahora. Y es que, a falta de tres jornadas para el final del primer tramo de la competición, el conjunto blanquiazul se medirá como visitante a la Unión Deportiva Ibiza, su más inmediato perseguidor y con aspiraciones, aunque mínimas, de acabar entre los cinco primeros clasificados que disputarán la fase de ascenso a la Liga Asobal.

El Ibiza es, en la actualidad, séptimo en la tabla clasificatoria, con 13 puntos, a seis del Trops, que es quinto (solo a dos del segundo, el Alicante), aunque los baleares cuentan con un partido menos que el resto de equipos del grupo B de División de Honor Plata, por lo que la escuadra local necesita imperiosamente ganar para continuar en la pugna por meterse en el ‘play-off’. Caso distinto es el del Sant Quirze, que, pese a que es sexto, también con 13 puntos, ya ha perdido todas las opciones por estar arriba, dado que los malagueños le tienen ganado el ‘goal average’ en caso de igualar a puntos al final de la competición.

Por contra, la victoria blanquiazul en tierras ibicencas, o incluso el empate, certificarían el pase de los chicos de Quino Soler a la fase de ascenso, de ahí la importancia del choque. Eso sí, como avisa el técnico malagueño, el Trops no lo tendrá nada fácil en el Municipal Es Pratet, ya que el Ibiza es uno de los mejores equipos de la categoría. De hecho, durante varias jornadas al comienzo, lideró la clasificación.

En la previa del envite, Quino Soler recordó que el rival del Trops “empezó muy bien la liga, porque tiene muy buenos jugadores. El problema es que ha tenido varios partidos aplazados y esto le ha hecho perder el tren de los de arriba, pero es una situación ficticia hasta que recupere el partido aplazado que le queda. Lo tengo por un muy buen equipo, que juega muy bien, así que va a ser un encuentro complicadísimo”, insistió Soler.

Asimismo, el entrenador del Trops indicó que si su equipo quiere ganar en Ibiza, “tendremos que recuperar bien al grupo después de jugar cinco encuentros en quince días y, luego, tenemos que salir a competir, como siempre hacemos. Nos da igual contra quién juguemos, porque con tantos partidos aplazados, no se sabe los que estarán arriba al final de la primera fase. El próximo partido es el más importante, como siempre, y a partir de aquí, hay que competirlo y no hacer quinielas”, manifestó Quino Soler, que no quiere confianzas, aunque, en realidad, un empate le aseguraría el pase al ‘play-off’ de ascenso.

En la ida, el Trops venció al Ibiza en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos por 29-24, en un partido en el que los malacitanos dominaron gran parte del duelo, aunque el equipo balear fue capaz de remontar en la mitad del segundo periodo. Sin embargo, los costasoleños sacaron la raza y, de nuevo, se despegaron del marcador hasta sacar una renta de cinco goles.

El choque, correspondiente a la jornada 16, será dirigido por los colegiados Raúl Escoda Pérez y Oriol Álvarez Boixaderas, de la Federación Territorial de Cataluña y podrá seguirse en directo por el canal de YouTube del club ibicenco.