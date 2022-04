El Atlético Malagueño depende de sí mismo para jugar el play off de ascenso a Segunda RFEF. Para ello tiene que ganar hoy en el campo del Real Jaén (12.00 horas). Esta oportunidad ha llegado después de que el TAD le haya dado la razón al club blanquiazul tras la reclamación del Huétor Tájar por alineación de indebida que en un principio le había restado tres puntos a los de Funes.

Estos tres puntos han vuelto al casillero del filial blanquiazul después de la decisión de la justicia, por lo que el equipo vuelve a ser quinto y ahora tiene que defender esa posición en esta última jornada de la Fase Regular.

Las cuentas para el filial son claras. Si gana en La Victoria serán equipo de play off, pero si no lo logra tendrá que esperar a lo que ocurra en dos estadios. El Malagueño es 5º con 54 puntos, y tiene justo por detrás al Motril, con 53, y al Torredonjimeno, con 52. En caso de no ganar en Jaén, los blanquiazules necesitarán que fallen sus perseguidores. El Motril juega en su estadio frente al San Pedro y el Torredonjimeno visita el campo del Alhaurino. Ambos equipos de la provincia malagueña podrían echar una mano a los de Funes, pero ninguno de ellos se juega nada: ya están matemáticamente descendidos.

Así las cosas, el Malagueño necesita asaltar La Victoria, ante un Real Jaén que se juega el descenso, si no quiere depender de un milagro. El play off está a 90 minutos.