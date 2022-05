Los flamantes campeones del torneo del k.o de fútbol sala, encabezados por su técnico, Tete, recibieron un caluroso homenaje de Radio Marca Málaga en la Pescadería Nave de Los Mellizos, en Arroyo de la Miel. Sebastián Fernández Serón y el mítico extécnico Moli recibieron el escudo de oro de la emisora del deporte.

Moli se mostró feliz al ver cómo después de más de 30 años de lucha y dedicación por el fútbol sala malagueño, ‘su’ UMA levantaba en Jaén la Copa del Rey. Lo vivió con nervios. Muchos. «No había estado nunca en la situación del otro día y me tuve que ir para arriba y abajo. Cuando le dieron el codazo a Miguel, fui a la banda a ver cómo estaba. Luego las lágrimas me caían y estamos en una nube. Con la dupla de Tete y Crispi estoy encantado, es momento de decir que me puedo retirar tranquilo«

Tete, entrenador del BeSoccer UMA Antequera recuerda la hazaña que han firmado en un fin de semana para la historia. «Ha sido un fin de semana de muchas emociones y ni en los mejores sueños se podía imaginar que nosotros pudiéramos ser campeones de la Copa del Rey. Ojalá me equivoque, pero va a ser difícil de volver a repetir. Los nervios apretaron en la final. Los últimos minutos a raíz del 2-3 parecía que quedaba media hora. Teníamos opción de pedir tiempo muerto, pero era facilitar algún ataque suyo, eso tiene más mérito«

Hubo también una buena charla con Eloy Cano, presidente del club que reconoce que es una gran gesta para el equipo malagueño. Una plantilla repleta de valores. «Este equipo se mueve por el compromiso y esto no lo paga el dinero«, dijo al respecto.