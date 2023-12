El Ayuntamiento de Estepona anuncia que la Escuela Municipal de Ajedrez pasará a formar parte, a partir de enero, del Programa de Escuelas Deportivas Municipales (EDM), coordinado por la delegación de Deportes, y cuyas clases darán inicio el lunes 8 de enero de 2024.

Horario

Las clases de ajedrez en Estepona serán en el Centro Cultural Padre Manuel y la Categoría Senior arranca el viernes, de 11.00 a 13.30 horas;Categoría Sub 8: lunes, martes, jueves y viernes, de 16.30 a 17.30 horas; Categoría Sub 10: lunes, martes, jueves y viernes, de 18.00 a 19.00 horas y Categoría Sub 12-14-16: lunes, martes, jueves y viernes, de 19.00 a 20.30 horas. En Cancelada será en el Edificio de Usos Múltiples de la Policía Local y es categoría única el miércoles, de 17.00 a 19.00 horas.

Inscripción

Las personas interesadas ya pueden formalizar la inscripción a través de la página reservapista.estepona.es, previo contacto con la delegación de Deportes, en el teléfono 952802444, donde se les facilitará una clave para este y otros trámites (alquileres, renovación, preinscripciones, etc.)

También podrán solicitar la carta de pago y realizar un ingreso en la entidad bancaria colaboradora (La Caixa), antes del día 1 de cada mes a pagar; los precios públicos para los cursos de Ajedrez son de 2 €/mes para cursos de 1 hora semanal, y 5 €/mes para cursos de 4 horas semanales.

De la misma forma, podrán solicitarlo de forma presencial en el Ayuntamiento, en Avda. Juan Carlos I, puesto nº 9, previa recogida del ticket de atención, y realizar el abono con tarjeta bancaria; los días de atención presencial serán desde el martes 26 al viernes 29 de diciembre, de 10:00 a 12:30 horas. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Delegación Municipal de Deportes: deportes@estepona.es