El Costa del Sol blinda a Estitxu Berasategi hasta 2025

El Costa del Sol Málaga continúa poniendo los cimientos de un proyecto 2024/2025 repleto de ilusión y con la ambición como motor de crecimiento. Después de asegurar la continuidad del núcleo duro de los últimos años, el club anunció este lunes la renovación de su bastión defensivo. Ha activado la cláusula para que Estitxu Berasategi siga como ‘pantera’ hasta el 2025. Un movimiento importante para contar de nuevo con una pieza de mucha trascendencia en los planes de Suso Gallardo, una jugadora clave en el área propia que ha ido aumentando su protagonismo.

«Tanto deportivamente como fuera de la pista me he sentido muy cómoda, encima este año me ha dado la posibilidad de competir por Europa y los títulos nacionales», explicó la de Usurbil sobre los motivos para apostar por Málaga una campaña más: «Es verdad que es la primera vez que salgo tan lejos de casa y desde el primer momento me he sentido muy a gusto. Casi como en casa. Tengo ganas de más». Un curso en el que ha pegado un salto importante deportivamente a sus 24 años, consolidándose como una de las grandes especialistas defensivas de la Liga Guerreras Iberdrola. De hecho, le llegó la llamada de la selección española hace solo unas semanas.

Hay satisfacción en la vasca con la trayectoria del equipo malagueño en esta campaña, donde está en el play off de la competición española y fue partícipe de la fase de grupos de la EHF European League. «Este año hemos llegado a punto que ni nosotras mismas nos esperábamos. Es un equipo con mucha ambición y creo que el próximo vamos a ir a por más y mejor», aseguró la primera línea, que habla de su progresión: «Sabía que no iba a ser fácil llegar a este punto, al principio me costó. Poco a poco con el trabajo y con la ayuda de todos, tanto el cuerpo técnico como las compañeras, he llegado hasta aquí. Me siento muy cómoda, estoy muy contenta siendo parte del equipo y estoy bien».

Ella se une a la nómina de jugadoras con contrato donde ya figuran gemelas López, Sole y Espe, Silvia Arderius, Estela Doiro, Merche Castellanos, Eli Cesáreo, Rocío Campigli, Isa Medeiros y Patri Lima; además de las incorporaciones de Joana Resende y Marta Regordán. Su renovación es una operación fundamental para blindar una parte del juego crucial como la defensa. Ahora las 'panteras' continuarán trabajando para seguir perfilando el nuevo proyecto. De momento, su cerrojo estará hasta el 2025 en el Costa del Sol Málaga.