El Dólmenes Antequera se mide al filial del Barça en un duelo decisivo por el play off

Una semana más el Dólmenes Antequera se encuentra con un partido clave para poder entrar en los puestos de la fase de ascenso y está vez le tocará visitar a uno de los equipos de la zona noble de la clasificación, el Barça Atlètic. Este próximo sábado el conjunto verde se encuentra ante uno de los partidos más trascendentales de este tramo final de liga, ya que afronta la lucha por estar en la zona alta como el último de los aspirantes, pese a estar igualado a puntos con el Trops, no tiene en su poder el duelo directo.

Con 30 puntos, una victoria en la Ciudad Deportiva Joan Gamper les permitirá acercarse al Cisne, equipo que con 31 marca el corte de la zona alta y que visitará Antequera la próxima semana.

El Barça Atlètic no aspira a nada más que seguir haciendo una gran temporada, puesto que pese a ir cuartos no pueden pelear el ascenso por ser un equipo filial. Haber asegurado la permanencia está pasando factura al cuadro blaugrana, ya que solo han sumado una victoria de los últimos cinco partidos, pero en este caso su plantilla no se verá mermada porque el primer equipo no compite este fin de semana.

Chispi, por su parte, si tiene dos bajas que van a afectar al cuadro antequerano, puesto que no podrá contar con el pivote Jota Abad, ni con Nacho Moya de cara al encuentro que se disputará este sábado 27 de abril a las 17.00 horas.