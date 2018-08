Courtois: "Cumplo un sueño llegando al Real Madrid"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, declaró este jueves que cumple "un sueño" con su fichaje por el equipo español, al el que tenía la "ilusión" de jugar desde que era "un niño".

"Cumplo un sueño estando en el Real Madrid. No podéis imaginar lo contento que estoy. Solo los que me conocen saben lo que he trabajado para llegar hasta aquí y la responsabilidad y orgullo que tengo de estar en el mejor club del mundo. Desde hoy voy a poner toda la ilusión que tenia desde niño en pensar que podía suceder. Estoy muy feliz y deseando empezar con este reto. He sido rival y sé lo que es jugar con el Real Madrid. Soy uno de los vuestros, soy un madridista más y quiero saber lo que son los valores y lo que supone llevar esta camiseta", declaró Courtois en su primeras palabras en la presentación que se llevó a cabo en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

Courtois desveló el motivo por el que dijo que desde niño siempre ha sido seguidor del Real Madrid. "Todos sabemos cuando somos niños que siempre hay algún club que te llama mucho la atención. Aquí había un portero como Iker Casillas que me llamaba atención por su edad y por cómo afrontaba un reto tan importante con la presión que suponía", desveló.

"Tenía una camiseta de Iker de cuando hubo un partido entre el Real Madrid y el Anderlecht en 2002, cuando yo tenía diez años. Luego, la gente que iba a ver al Real Madrid me traía también un regalo", confesó el belga.

Sus actuaciones los últimos años, unido a su papel en el último Mundial de Rusia, hicieron que numerosos equipos se interesaran en Courtois. "He recibido muchas ofertas, algunas económicamente mejores, pero este es el mejor club del mundo. Además mis hijos viven aquí y cuando oyes que hay interés del madrid no hay duda donde quieres estar", apuntó.

Después de cuatro años en el Chelsea, en Inglaterra, Courtois ha "mejorado" algunos aspectos de su juego, así como su físico. "He ganado mucho músculo y me siento más maduro. Cuatro años en la Premier aportan mucho. Es una Liga dura y hay que saber llevarlo hasta el final", comentó.

Preguntado por el dorsal que llevará en su camiseta, el portero belga dijo que aún no sabe cuál lucirá en la temporada de su debut con el conjunto blanco. "Aún no sé qué número voy a llevar. A final de mes prepararán el dorsal y me lo dirán, pero eso para mi no es importante. Lo importante es ayudar al equipo", concluyó.

Courtois se formó en las filas del Genk belga, club en el que estuvo entre 2008 y 2010. Posteriormente fue traspasado en calidad de cedido al Atlético de Madrid, en el que militó tres temporadas -entre 2011 y 2014-, y con el que ganó 1 Liga, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de Europa y 1 Liga Europa. En 2014 recaló en el Chelsea, en el que permaneció un total de cuatro campañas, en las que ganó dos Ligas, 1 Copa de la Liga y una FA Cup. Ahora, el belga afronta un nuevo reto junto al Real Madrid, con el que ha firmado por seis temporadas.

Este 2018, Courtois disputó el Mundial de Rusia, alcanzó las semifinales con Bélgica y fue elegido mejor portero del campeonato.



Florentino Pérez, satisfecho con su nueva estrella

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, declaró este jueves que el cancerbero belga Thibaut Courtois les "ayudará a ser mejores" y justificó su fichaje por seis temporadas en que es "uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor".

En su discurso de bienvenida al portero belga, Florentino Pérez dijo que el Real Madrid busca "prolongar esta etapa de éxito tanto en lo deportivo, económico e institucional, siendo leales a la historia que enseñó Santiago Bernabéu, la que nos ha inspirado y ha marcado el rumbo siempre".

"En el Real Madrid tienen cabida los mejores jugadores del mundo, de España y de la cantera, que debe seguir siendo nuestra seña de identidad", comentó el presidente blanco, que habló de "la gesta de las ultimas cinco temporadas, con tres Copas de Europa consecutivas".

"Este escudo es un símbolo de valores a preservar y exige responsabilidades. En la gira de Estados Unidos se ha comprobado. El Real Madrid es un ejemplo para todos y es emocionante comprobar lo que representa para millones de personas en todo el mundo", manifestó.

Florentino Pérez dirigió la mirada en su discurso al portero belga: "Has llegado hasta aquí con trabajo, constancia y una enorme calidad. El fichaje de Courtois se enmarca dentro de la estrategia de perfilar un presente y futuro capaz de afrontar el complicado reto de seguir ganando. Tu determinación, lucha y compromiso te han llevado hasta aquí y no lo vamos a olvidar".

"Ahora comienza el mayor de tus desafíos y conquistar el corazón de los madridistas. Sabes que la ciudad de Madrid es tu casa. Tu corazón estaba en Madrid con tus hijos y el Santiago Bernabéu forma parte de tu familia. Espero que seas feliz. En este club nunca cabe la palabra rendirse", concluyó.