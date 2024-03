Atlético de Madrid - Barcelona en directo

Una racha de siete jornadas sin perder en LaLiga (5V 2E) y el billete hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones han suavizado el estado de crisis en Can Barça. Ganar en el Metropolitano supone para el Barcelona dar el espaldarazo definitivo para no bajarse de la complicada pelea por el liderato en el campeonato doméstico, a ocho puntos del Real Madrid antes de comenzar la jornada liguera, a once después del triunfo contra Osasuna en El Sadar.