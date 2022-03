Sonia Medina, directora de la oficina malagueña de Singular Bank, analiza la filosofía de su empresa financiera, una filosofía que se basa en la confianza plena del cliente que se gana con mucho diálogo para acertar con las decisiones de inversión.

¿Qué papel juegan los consultores/asesores como Singular Bank en las decisiones de inversión de los particulares?

Pensamos que un papel muy importante, y por eso precisamente conlleva una gran responsabilidad. La relación del cliente con su banquero tiene que basarse en la confianza total, y eso es algo que se consigue dedicándole tiempo, para llegar a comprender a la perfección lo que necesita. Solo así es posible poder ofrecerle las mejores soluciones de inversión, personalizadas, adaptadas a sus circunstancias. Si el cliente no confía en su asesor, es imposible que la relación funcione y el resultado será una gran insatisfacción por ambas partes. En Singular Bank trabajamos día a día para ganarnos esa confianza y los resultados no pueden ser mejores: el grado de seguimiento de nuestras recomendaciones por parte de nuestros clientes es altísimo, lo que nos hace pensar que disfrutamos de esa confianza. Pero, eso sí, no podemos pensar que ya está todo hecho: hay que seguir manteniéndola con el trabajo diario.

Tras la pandemia, la volatilidad, la incertidumbre en los mercados, ¿han hecho que los clientes sean más exigentes y demanden mayor asesoramiento?

Nosotros hemos observado una evolución muy interesante en los clientes. Por un lado, la pandemia ha generado en los inversores una serie de incertidumbres, muchas de las cuales aún no se han resuelto del todo, y los clientes necesitan ciertas respuestas. Y, en este sentido, sí, existe una necesidad de asesoramiento experto. A veces los clientes no tienen el conocimiento necesario, y otras veces sí, pero no tienen el tiempo para dedicarse a sus inversiones. Y en este punto, un experto puede ser un gran apoyo. Pero, por otro lado, nos encontramos con clientes cada vez más formados e informados, lo que deriva en que, muchas veces, también son más exigentes. El diálogo con los clientes es muy enriquecedor; confían en nosotros, pero a la vez quieren estar informados y entender las decisiones de inversión que pueden afectar a su patrimonio.

¿Cómo resumiría las soluciones de inversión para quienes buscan rentabilizar sus ahorros en un entorno tan complicado como el actual?.

Nuestro pilar de inversión son las megatendencias, entendidas como temáticas diversas, pero con un denominador común: el cambio. Son tendencias que generan cambios: profundos, importantes, permanentes. En la sociedad, en cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo hacemos negocios, cómo pensamos. Y, por tanto, tendencias que podrían convertirse en los nuevos motores de crecimiento económico en el largo plazo. Invertir en megatendencias nos permite aislarnos parcialmente de eventos concretos del mercado, que suelen ser imposibles de prever. Además, implica no tener que estar decidiendo cuestiones como en qué áreas geográficas invertir, el tamaño o estilo de gestión de las compañías... Así, nuestra área de Inversiones trata continuamente de identificar cuáles son esas megatendencias.

¿Qué diferencia a Singular Bank de otras entidades?

Esperamos que en muchas cosas. Tenemos un enfoque diferenciador en varios aspectos. Somos un banco que destaca por encima de todo la relación personal con los clientes; partimos de la base de que el cliente es singular y, por tanto, es el banco el que se tiene que adaptar al cliente y no al revés. Cada cliente tiene unas necesidades, unas inquietudes…es «singular». Creemos que es en la relación donde se conoce de verdad a cada persona y a sus necesidades financieras, y solo así es posible ofrecer soluciones óptimas. Creemos que también nos diferencia contar con la oferta más amplia de España de servicios y de productos de inversión y bancarios. Esto nos ayuda a poder cubrir todas las necesidades financieras de los clientes, desde las más simples a las más complejas. La solvencia, por supuesto, es algo que tiene que quedar al margen de cualquier consideración, y más en momentos como el actual; el gozar de uno de los mayores ratios de capital y liquidez de Europa nos da mucha tranquilidad, ya que nos permite estar centrados en aprovechar todas las oportunidades de cara a nuestros clientes. Somos diferentes porque combinamos tecnología y atención personalizada. Contamos una avanzada plataforma digital en la que el cliente puede hacer una buena parte de sus gestiones, si así lo desea, pero a la vez cuenta con la cercanía y disponibilidad de su banquero. Cercanía, y por eso seguimos abriendo oficinas en distintas provincias de España; disponibilidad, porque cada banquero lleva una cartera limitada de clientes, para poder dedicarse plenamente a cada uno de ellos.