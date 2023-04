El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha denunciado este martes que España se ha quedado "en la cola de Europa" en la penetración de coche eléctrico en el mercado y ha pedido al Gobierno medidas eficaces para apoyar la compra de este tipo de vehículos: "De qué sirve fabricar vehículos eléctricos en España si no se compran aquí", ha lamentado Griffiths en un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Forum. "No puede ser que se tarde dos años en cobrar la ayudas del plan Moves, debe ser en el momento de la compra", ha dicho el presidente de Anfac en relación a las subvenciones de hasta 7.000 euros, con cargo a los fondos europeos, para la adquisición de vehículos eléctricos (coches, motos, furgonetas) y coches híbridos enchufables de hasta 45.000 euros.

Griffiths cuestionó la burocracia que rodea la tramitación de estas ayudas -y, en general, el desarrollo del ecosistema de coche eléctrico- y planteó, como alternativa, su articulación en forma de descuento fiscal, a través del IVA, a pesar de reconocer que se trata de una "petición complicada".

El presidente de Anfac ha recordado que las ventas de vehículos eléctricos o híbridos apenas representa en España el 10,3% del total, con un avance de tan solo seis décimas en el último año, frente al 21% de media en Europa o el 27% que alcanza en Portugal. "No hemos avanzado casi nada y seguimos a la cola de Europa", ha dicho el presidente de Anfac. "Estamos en la cola, vendiendo la mitad. Y queremos ser el motor de la industria del automóvil. Es una contradicción enorme. Estamos haciendo el ridículo. Tenemos que ponernos las pilas", ha rematado el representante del sector.

"Me preocupa la velocidad, no podemos perder otro año más", ha urgido. Griffiths ha recordado que la asociación empresarial ha presentado una amplia batería de medidas al Gobierno para intentar revertir esta tendencia: "No estamos pidiendo cosas para provocar o ser polémicos. Son medidas muy concretas. No son una invención nuestra; no son un experimento; no hay tiempo para experimentar. Tenemos los modelos de Portugal, Francia o Alemania, que rápidamente, en dos o tres años, han llegado al 20% (de coches eléctricos sobre el total de ventas)".

El consejero delegado de Seat ha subrayado la importancia del proyecto para la construcción de una gigafactoría en Sagunto. "Valencia ha sido muy buena opción", ha dicho antes de señalar el papel determinante jugado por la colaboración con la Generalitat valenciana y con su presidente, Ximo Puig. "Sin ellos no estaría allí la fábrica", ha resuelto. Al menos por el momento, el grupo Volskwagen no incluye en sus planes otra nueva gigafactoría, ha respondido Griffiths al ser preguntado por la eventualidad de otra posible planta en Navarra: "Ya veremos cuántos coches compran los españoles", ha resuelto.

Además, si querer entrar a opinar en concreto sobre el ere en Ford que implicará la salida de más de 1.100 empleados en Almussafes (Valencia), Griffiths sí ha expresado que no ve "un riesgo generalizado" del empleo en las fábricas de automóviles en España. "Veo bastante cartera de pedidos", ha tranquilizado. En todo caso, ha reconocido que, si bien la fabricación del coche eléctrico genera menos puestos de trabajo, también es cierto "que sin tener coches eléctricos en España, la industria del automóvil no tiene futuro" y ha añadido que hay muchos componentes del coche eléctrico que podrían fabricarse en España, como es el caso de la baterías, "y muchas cosas más". "En Anfac -ha dicho- estamos trabajando en ello".