Cuando se agota el tiempo de paro y el subsidio de desempleo, existe otra opción y es solicitar la Renta Activa de Inserción (RAI), una prestación de carácter no contributivo para los desempleados que no perciben otras ayudas y que cuentan con ciertas dificultades especiales para volver a encontrar trabajo. Los beneficiarios de esta medida cobran 480 euros al mes (el 80% del IPREM) durante once meses, como máximo. Además, pueden solicitarla hasta tres veces espaciadas en un año.

¿Qué requisitos tienes que cumplir? Pero esta ayuda no solo puede ser solicitada por los parados de larga duración, sino también las víctimas de violencia de género, quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% e incluso los emigrantes que cumplan con los requisitos establecidos. Algunos de dichos requisitos necesarios para obtener la ayuda, son los siguientes. Para los solicitantes, es necesario que estén inscritos en la oficina de empleo como demandante de empleo durante al menos un año y acreditar la realización de, al menos, tres acciones de búsqueda activa de trabajo. Dicha acreditación se puede conseguir a través de una agencia de colocación, que deberá expedir un certificado constando de la inscripción en la propia agencia como de la realización de entrevistas, el envío de currículum o la participación en algún curso. Otro de los requisitos es la edad, ya que hay que tener entre 45 y 65 años y unos ingresos mensuales propios inferiores a 810 euros al mes. En el caso de tener cónyuge, menores a cargo o hijos con discapacidad, este umbral se calcula sumando los ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar y dividiendo el resultado entre el número de personas que conforman ese conjunto. La última condición si quieres solicitar la ayuda es no haber sido beneficiario de esta renta durante al menos un año antes de la solicitud ni haberse beneficiado de ella ya en tres ocasiones. El importe máximo de la ayuda es de 5.280 euros, y se cobra mensualmente entre los 10 y 15 días del mes inmediatamente siguiente al que corresponda el devengo.