La modalidad de trabajo, central durante la pandemia y en años posteriores, se presenta como una medida de conciliación, sobre todo durante el verano, a pesar de la ralentización en su implantacion en una gran parte de las empresas de nuestro país. DE-CIX, operador de intercambio de Internet, con el apoyo de Alpha Research, han realizado una encuesta para conocer el estado actual de la calidad de la conexión a Internet en España y cómo utilizarán los ciudadanos su espacio de trabajo digital durante el verano. Los resultados apuntan a que el 43,8% de los españoles teletrabajará durante los meses estivales. De ellos, el 24,7% afirma que hará más que el año pasado, aunque el 63,7% trabajará lo mismo que el verano anterior.

A la pregunta sobre cómo será el teletrabajo, se destacan los siguientes datos: el 48,9% de los hombres teletrabajará, el 45,3% no teletrabajará y el 5,8% no podrá teletrabajar (aunque es posible que quiera). En cuanto a las mujeres, el 38,7% teletrabajará, el 53,3% no teletrabajará y el 8% no podrá (aunque es posible que quisiera). Respecto a las franjas de edad, el grupo más numeroso de los que quieren teletrabajar tiene entre 18 y 29 años (48,4%). Y, en cuanto a la ubicación geográfica, las poblaciones de comunidades autónomas que más teletrabajarán son Murcia (60%), Madrid (56%) y la Comunidad Valenciana (51%).

De todos los españoles que van a teletrabajar este verano, a cuatro de cada diez encuestados les preocupa una posible mala conexión a Internet en el lugar al que van a ir sin saber lo que se van a encontrar. Esta preocupación es mayor en el caso de los hombres (44,5%). Por ello, el 66,7% de estos encuestados suele compartir datos de un smartphone a otros dispositivos para teletrabajar durante el verano, ya sea siempre (19,4%) o a veces (47,3%).

Lugar de vacaciones

El temor a una mala conexión se refuerza especialmente cuando el viaje se realiza a las zonas más rurales de España. El 69,4% de los encuestados confirma que no encuentra la misma calidad de conectividad en las zonas rurales que en la ciudad. Este dato incide de nuevo en la España despoblada y sus restricciones para que los trabajadores vivan o veraneen en estas zonas.

Según los resultados del estudio, 37,5% de los encuestados afirman que teletrabajan uno o dos días a la semana, mientras que 62,8% afirman que tienen un modelo de teletrabajo de más de tres días a la semana. De hecho, éste es uno de los requisitos que cada vez se tiene más en cuenta a la hora de iniciar un nuevo proyecto profesional.

Problemas de conexión

A pesar de que la sociedad y las empresas se encuentran en una era de explosión de conjuntos tecnológicos como la Inteligencia Artificial, todavía se experimentan problemas de conectividad. El 50,7% afirma experimentar problemas de conexión cuando trabaja desde casa. En general, cuando se produce este fallo es principalmente durante las videollamadas (43,8%), al ejecutar herramientas de trabajo (28,2%) o al intentar subir archivos a la nube (20,3%). Estos fallos hacen que los trabajadores pierdan agilidad (51,9%) o acaben trabajando más horas (26,4%). Hablando de ubicación, las comunidades que más problemas experimentan según los participantes en la encuesta son Madrid (58%), Cantabria (57,5%) y Navarra (57,1%).