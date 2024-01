Iberdrola renuncia a la gran compra con la que acelerar su crecimiento en Estados Unidos, uno de los mercados clave para la compañía. Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, y PNM Resources han decidido rescindir el acuerdo de fusión anunciado en octubre de 2020 y ponen punto final a una operación valorada en 8.300 millones de dólares (unos 7.500 millones de euros) y con la que iban a crear un gigante eléctrico en EEUU.

Tras más de tres años de negociaciones y tras haber prorrogado el contrato de integración en dos ocasiones, las compañías desisten de aplicar una nueva prórroga (el acuerdo expiraba el 31 de diciembre, pero contemplaba la posibilidad de alargarlo otros tres meses si ambas partes lo pactaban).

La operación fue vetada a finales de 2021 por las autoridades del estado de Nuevo México alegando los problemas de calidad de servicio de Avangrid en otros estados y por el problema reputacional que suponía la presunta implicación de la cúpula de Iberdrola en el denominado ‘caso Villarejo’. La filial de Iberdrola y PNM Resources han mantenido en estos dos últimos años una batalla legal para salvar la operación y tumbar el veto de la Administración. Ante la falta de certeza de poder tumbar ese veto y de cuándo podría conseguirse, las compañías han decidido no seguir adelante con la operación.

“Avangrid y PNM habían obtenido todas las aprobaciones regulatorias necesarias para el cierre de la fusión a finales de 2022, excepto la aprobación de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México. Sin embargo, al cierre de 2023 todavía no hay un plazo claro para la resolución de la revisión judicial de la denegación de la fusión por parte del regulador de Nuevo México ni para ninguna acción regulatoria posterior”, explica en un comunicado el grupo estadounidense, controlado en un 81,5% por Iberdrola. “Avangrid rescindió el acuerdo de fusión porque no se recibieron todas las aprobaciones regulatorias finales antes del 31 de diciembre de 2023, la fecha de finalización según el acuerdo de fusión después de la cual Avangrid o PNM podrían rescindir el acuerdo de fusión si la fusión aún no se había consumado”.

Hasta ahora ambas compañías habían seguido defendiendo el sentido estratégico de la integración, que permitiría creación de una de las mayores compañías del sector eléctrico norteamericano, con diez eléctricas reguladas en seis estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y levantando el tercer operador de renovables del país, con una presencia total en 24 estados.

Iberdrola ha convertido Estados Unidos en un mercado clave para su crecimiento y asegura mantener todos sus planes de expansión en el país tras renunciar a la compra de PNM. “Avangrid tiene la intención de seguir centrándose en sus sólidas oportunidades de crecimiento, con más de 9.000 millones de dólares [unos 8.150 millones de euros] en proyectos garantizados orgánicamente durante el período de tramitación de la fusión”, en los últimos tres años, sostiene la filial estadounidense. La compañía cuenta con planes de 5.000 millones de dólares en renovables, aprovechando el plan de incentivos verdes del Gobierno de Joe Biden.