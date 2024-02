«Lo primordial ahora es el abastecimiento humano»

La gestión de los recursos hídricos, más en tiempos de sequía prolongada como la que padece la provincia de Málaga y más concretamente la Costa del Sol Occidental, es uno de los grandes retos de la comarca. Acosol es la empresa pública, dependiente de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental, que se encarga de la coordinación y gestión de los recursos hídricos disponibles para distribuirlos entre los 11 municipios mancomunados. Hablamos con Matilde Mancha, su consejera delegada, sobre las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo, así como las medidas emprendidas para hacer frente común ante esta situación de sequía.

¿Cuál es el cometido de Acosol dentro de la gestión de los recursos hídricos de la Costa del Sol Occidental?

Desde Acosol nos encargamos de la gestión, tratamiento y conducción de los recursos hídricos para hacerlos llegar a toda la Costa del Sol Occidental. Nosotros nos encargamos tanto del tratamiento del agua potable en la ETAP de Río Verde, en Marbella, como de la desaladora de Marbella, y otros recursos subterráneos, para que ese agua ya tratada se distribuya por toda la comarca a través de una red general de abastecimiento en alta. Posteriormente, las diferentes operadoras municipales se encargan de tomar este agua y conducirla ya directamente a los domicilios, urbanizaciones, etc. Son quienes la llevan directamente hasta los ciudadanos. En nuestro caso, Acosol también se encarga de la red de abastecimiento en baja en el municipio de Mijas, parte de Marbella, Casares, Ojén e Istán. En definitiva, nuestro cometido es captar el agua ya sea de la desaladora, lo que nos aporta el embalse o recursos subterráneos, tratarla y conducirla por la red de abastecimiento en alta.

¿Cuál es la situación actual en la Costa del Sol Occidental?

En estos momentos, desde el 30 de octubre de 2023 nos encontramos en situación de excepcional sequía y escasez grave. Esto ha significado que de manera coordinada con todos los municipios de la comarca, a través de sus operadoras locales, hayamos trabajado para reducir hasta un 20% el consumo de agua potable según decretó el Comité de sequía de la Junta de Andalucía. Aquí se establecían, entre otras, medidas prohibitivas para el uso de agua potable como el riego tanto público como privado de jardines y parques, el riego de campos de golf, el baldeo, el rellenado de piscinas, las duchas y surtidores públicos, las fuentes sin circuito de recirculación o el lavado de vehículos, salvo en establecimientos autorizados. Hay que destacar en este sentido el compromiso de todos los ayuntamientos para que de una forma unida y decidida trabajemos juntos para cumplir estos objetivos de ahorro y reducción del consumo de agua potable para preservar al máximo los recursos hídricos disponibles, sobre todo, de nuestro embalse de la Concepción, que actualmente se encuentra a un 25% de su capacidad con cerca de 15 hm³.

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Río Verde, en Marbella. | L.O: / la opinión. málaga

Ahora se ha dado un paso más para seguir haciendo frente a los efectos de la sequía.

Así es. Ante la decisión del Comité de sequía de establecer un límite de 160 litros de agua por habitante y día, desde Acosol planteamos a los ayuntamientos comenzar con la regulación de la presión del agua para reducirla al mínimo en tramos nocturnos de 00h a 6h aproximadamente en todos los municipios de la Costa del Sol Occidental. En este sentido, hay que agradecer la solidaridad y la predisposición de todos los ayuntamientos con sus alcaldes y alcaldesas al frente que han comprendido perfectamente la situación hídrica en la que nos encontramos y de manera unida hemos decidido dar este paso, más que ahora cada operadora local tendrá que ir estableciendo y regulando poco a poco para que alcancemos el objetivo, pero que bajo ningún concepto un domicilio se queda sin suministro de agua potable durante el día.

¿Cuáles son los efectos estimados de estas nuevas medidas?

En primer lugar, supondrá un cambio de rutina en el hábito de los ciudadanos que puede suponer también un ahorro en el consumo de agua potable. Como ya hemos comentado, durante el día no faltará el suministro de agua, por lo que se trata de una adaptación para evitar el consumo nocturno. Esperamos que con este medida incidamos, sobre todo, en el uso del agua potable para riego. Es muy importante cumplir con esta medida que prohíbe el riego privado con agua potable. El riego de un solo día de un jardín pequeño supone el abastecimiento de una familia pequeña durante diez días seguidos. De ahí la importancia de no regar en jardines públicos y privados. Las tomas de agua directas que son de uso exclusivo para riego tanto público como privado están cortadas desde noviembre, pero no podemos cortar aquellas tomas que sean de suministro tanto para riego como para agua de boca. Por esto mismo necesitamos que la ciudadanía se conciencie y comprenda la situación. Lo primordial es el abastecimiento humano, que es el que estamos tratando de asegurar para que con estas medidas, sumado a la regulación de la presión actual, logremos nuestro objetivo de pasar el verano y llegar hasta septiembre con autosuficiencia.

¿Qué actuaciones o mejoras se están llevando a cabo para controlar los efectos de la sequía?

En primer lugar, la mejora de la desaladora de Marbella. Esta instalación se encuentra actualmente con una obra de emergencia de la Junta de Andalucía en marcha que nos va a permitir disponer de seis líneas de bastidores completamente renovadas y con ellas conseguiremos ampliar los recursos de 7 a 12/14 hm³ de agua desalada, pero tras la aprobación del cuarto decreto de sequía de la Junta, se iniciará próximamente la ampliación de la misma hasta completar su capacidad total de 20 hm³. Además, también contaremos con las desalobradoras portátiles en Fuengirola y Estepona, que supone asegurar otros 8 hm³.

Otro cometido de Acosol es la depuración de aguas residuales y la regeneración de las mismas. ¿Se podrá usar agua regenerada para el riego y baldeo?

Efectivamente, desde Acosol también gestionamos una amplia red de depuradoras a lo largo de toda la línea de la Costa del Sol Occidental que, además, nos permite regenerar hasta 40 hm³. Nuestro objetivo es ampliar su uso, ya que actualmente solo se permitía su uso para el riego de campos de golf de toda la costa. Estamos trabajando de manera coordinada entre Junta de Andalucía, Acosol a través de la Mancomunidad y ayuntamientos de la comarca para conseguir las autorizaciones pertinentes para que los municipios puedan utilizar el agua regenerada tanto para baldeo como para riego público, además del uso industrial. Desde Acosol estamos intermediando, asesorando y colaborando con los ayuntamientos para ayudarles a conseguir esta autorización por parte de la Junta de Andalucía. Esto supondrá un gran avance, porque se podrá seguir dando un servicio esencial de limpieza y de riego en zonas públicas con el agua que tratamos y regeneramos en nuestras depuradoras.

¿Alguna petición a los ciudadanos de la comarca o mensaje?

Son muchas las palabras de comprensión que nos llegan de los vecinos y vecinas de la Costa del Sol Occidental. Estamos satisfechos con la buena predisposición con la que han recibido estas nuevas medidas, pero necesitamos dar un paso más. Entre todos podemos colaborar para ahorrar agua en nuestras casas. Nosotros mismos podemos ser concienciadores de nuestros vecinos si vemos que no se está haciendo un buen uso del agua potable. La concienciación sobre el ahorro del agua es fundamental y clave para afrontar este problema. Reduciendo el tiempo de una ducha, cerrando el grifo cuando no estés usando el agua al lavarte las manos, la cara, los dientes o los platos, recoger los litros de agua que caen hasta que el agua de la ducha sale caliente, poner lavadoras solo cuando estén al máximo de capacidad, reducir las veces que tiramos de la cisterna… Cada gesto cuenta. Estoy completamente convencida de que juntos, con la colaboración de todas las administraciones, vecinos, empresarios y todos los colectivos vamos a conseguir afrontar esta situación de la mejor forma posible.