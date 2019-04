Casado llama a los "defraudados por la deriva independentista del PSOE"

El líder del PP y candidato, Pablo Casado, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "patrocinando" la sedición en España y ha instado a los socialistas "defraudados" por esta "deriva independentista" del PSOE a que voten a su partido.

En un mitin en Ciudad Real, con una sala abarrotada y entregada, Casado ha afirmado que Sánchez "no solo no está evitando, sino patrocinando la sedición" por dialogar con Torra, la petición de apoyo a Otegi para aprobar decretos leyes, y no rechazar indultos a "presos golpistas".

Y es que ha dado por hecho, tras la entrevista ayer de Sánchez en televisión que va indultar a los políticos presos por el "procés", ya que "quien calla otorga" y considera que "no contestó" hasta en cinco ocasiones cuando le preguntaron sobre esta cuestión.

Por eso, al final de su discurso ha hecho un llamamiento a los "defraudados por la deriva independentista del PSOE" a que voten al PP, que es un partido "de centro" en el que "cabe todo el mundo".

También ha pedido al voto para su partido a todos los que quieran mejorar España y están decepcionados por los nuevos partidos, en referencia a Ciudadanos y Vox, que no han conseguido cambiar nada "sino solo fragmentar el espacio electoral que da más oportunidades a la izquierda y a los nacionalistas y batasunos".

Para Casado, Sánchez está "favoreciendo" una nueva recesión con sus políticas "demagógicas" y su "irresponsabilidad" con el déficit y tampoco está poniendo "orden" en la seguridad y el resarcimiento de las víctimas.

Al contrario, la izquierda con su "buenismo" parece estar "más con los violentos que con el resarcimiento de las víctimas", ha reprochado Casado, tras señalar la "humillación" de las víctimas del terrorismo cuando "ven que Otegi se convierte en un aliado" del Gobierno.

O de la "desazón" de las víctimas de delitos terribles, para los que ha reiterado su propuesta de ampliar la prisión permanente revisable.

Ciudad Real es una provincia clave para el PP, que tiene la hegemonía con cinco diputados, y uno de los ejemplos de esas circunscripciones a las que se refiere Casado cuando apela al "voto unido" del centro derecha.

Las encuestas auguran que el PP podría empatar con el PSOE, con dos escaños, al cederle uno los populares y otro bien a Ciudadanos o a Vox.

Casado ha reclamado una vez más concentrar el voto del centro derecha porque los datos que maneja el partido muestran que solo se "roza" la mayoría suficiente para gobernar con la suma de los votos de los tres partidos, y el PP se sitúa en una horquilla de entre 90 y cien diputados y sigue "subiendo", según fuentes de la dirección.

La perspectiva que tienen es que Vox también va subiendo en intención de voto, mientras que Ciudadanos fluctúa según el día, y sitúan la semana que viene como "decisiva" en esta campaña, con debate a cinco entre los principales líderes políticos que será "determinante".