La tesis de Sánchez y otros de los momentos tensos del debate electoral en Atresmedia

El segundo debate electoral de las elecciones generales nos ha dejado momentos cargados de tensión que no han pasado por alto para los espectadores. Por segundo día consecutivo, los candidatos de los cuatro partidos principales se han visto las caras en directo en un debate en el que los ataques directos han estado a la orden del día.



Rifirrafe entre Rivera y Sánchez con la tesis doctoral y el libro de Abascal

?? En este #SantJordi, no han faltado los libros en #ElDebateDecisivo, dando lugar a un rifirrafe Sánchez - Rivera con la tesis y el libro de Abascal https://t.co/VywIyaaexT — Antena3Noticias (@A3Noticias) 23 de abril de 2019

"Nerviosismo" y "mentiras"

Iglesias, a Rivera: "Es muy maleducado"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera , ha sacado, en el primer bloque del debate electoral organizado por Atresmedia,para acusarle de mentir, en uno de los momentos más tensos, y éste le ha respondido regalándole", ha dicho Rivera, sacando a colación la festividad de Sant Jordi y Día del Libro, que se celebra el 23 de abril. El líder de Ciudadanos ha llegado a poner el ejemplar sobre el atril de Sánchez y ha mencionado que un software antiplagio detectó en el texto un nivel de plagio del 21 por ciento., entregándole el libro que éste ha escrito con Fernando Sánchez Dragó, mientras Rivera"No quiere que digamos que pactó con los independentistas o que tiene una tesis que es mentira, que juzguen los ciudadanos que nos ven si miente o no miente", ha remachado.Este intercambio de libros se ha producido durante el primer bloque del debate, relativo a los programas electorales , a pesar de que la pregunta de los moderadores había sido de empleo. Sin embargo, Sánchez ha aprovechado su primera respuesta paracuando insisten en que ha pactado con el independentismo.El episodio ha merecido el reproche del secretario general de Podemos Pablo Iglesias , que ha advertido de que los espectadores "no se merecen" cosas como el intercambio de libros para conocer las propuestas de los diferentes candidatos.Ademáspor usar la "técnica de interrumpir todo el rato" y le ha pedido que no sea tan "impertinente".Iglesias se ha dirigido así al líder de Ciudadanos cuando éste le ha cortado mientras relataba las subidas de impuestos que prevé aplicar a las grandes empresas y también pedía que "Cabify o Uber paguen impuestos aquí"."Es una cuestión de respeto", ha dicho el líder de la formación morada cuando Rivera le ha interrumpido para pedir"Su técnica de interrumpir todo el rato es propia de maleducados, a la gente que le vota a usted no le gusta que usted sea tan impertinente", ha zanjado Pablo Iglesias, que también le ha dicho a Albert Rivera que "la gente que le vota quiere ver a un caballero educado".