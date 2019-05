Casado pide concentrar el voto en De la Torre

Primera irrupción de un presidente nacional del PP en lo que va de campaña de estas municipales en Málaga. El líder del PP, Pablo Casado, ha encabezado esta mañana un acto en apoyo al candidato popular a la alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre. Cita matinal en los Baños del Carmen, donde se ha congregado una multitud de afiliados y simpatizantes, además de otras figuras destacadas del partido. Entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, y rostros notorios dentro del PP como el diputado Adolfo Suárez Illana y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. No obstante, el protagonismo ha sido en todo momento para De la Torre, cuya figura trasciende para el PP a la propia hegemonía que ha marcado en la capital durante las últimas dos décadas, y se ha llevado todos los parabienes posibles e imaginables. Para un partido que se encuentra en una espiral negativa, Málaga, siendo la ciudad de mayor tamaño a nivel nacional que está bajo el control de un gobierno del PP, es vital.

Durante mucho tiempo, el PP y el electorado malagueño ha confluido en mayorías absolutas moldeadas por una forma de hacer política personalísima, dando lugar a la creación de De la Torre como marca propia. Ahora, el contexto es diferente y al lógico desgaste de llevar más de 20 años en el poder hay que sumarle un panorama político que ha cambiado radicalmente con la entrada de nuevos partidos que amenazan con sustraer votos al PP. La penetración, en Málaga, llega de parte de Ciudadanos y, ahora, también, con Vox. Por primera vez, hay un caldo de cultivo que puede hacer peligrar la alcaldía de Málaga para el PP y el acto de esta mañana ha estado marcado por la intención de destacar a De la Torre como artífice del cambio experimentado por la ciudad y como garante de mantener el progreso, además de pedir la acumulación del voto en la papeleta de De la Torre, una vez que la oferta en el centroderecha se ha ampliado.

La intervención de Casado ha estado centrada en pedir la concentración del voto en De la Torre para evitar la división del voto de centroderecha, según ha recordado, la principal causa de que Pedro Sánchez haya ganado las elecciones generales. Un escenario, ha advertido, que se podría repetir en Málaga si los votos se diluyen entre las opciones del PP, Ciudadanos y Vox. "Hay que informar a todos los españoles que el 26 de mayo, si vuelven a dividir su voto, vuelve a gobernar la izquierda", ha subrayado el líder nacional del PP, además de tachar la actitud de Ciudadanos y Vox de irresponsabilidad, culpando a ambas formaciones de anteponer sus intereses partidistas a todo lo demás: "Por eso, en la noche electoral de las generales, ellos celebraban la derrota".

Casado también ha hecho referencia directa al escenario municipal en Málaga, donde no ha dudado en asegurar que el candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, ya ha llegado a un acuerdo con el socialista Daniel Pérez para entregarle la alcaldía después del 26 de mayo. "Algunos ya se han retratado esta semana. Ciudadanos ya ha dicho en Málaga que quiere apoyar al candidato socialista. En el fondo, lo que quieren es el poder por el poder", ha censurado.

De la Torre, encargado de cerrar el acto que ha llegado a los 90 minutos de duración, ha adoptado su habitual registro didáctico. Después de una ronda casi eterna de agradicimientos a los allí presentes, el candidato popular ha señalado que lo que procede el 26 de mayo para seguir colocando a Málaga en la vanguardia "es votar a la candidatura que tengo el honor de representar". De la Torre se ha dirigido, especialmente, a aquel votante que abandonó al PP en las generales, optando por Vox y Ciudadanos, y ha pedido un acto de reflexión cara al 26 de mayo. Su victoria, De la Torre lo sabe, está también en su capacidad de atraer a los indecisos de vuelta al PP. Una tarea en la que se pondrá a prueba, a la vez, el tirón personal de su propia figura como alcalde que lleva gobernando el Ayuntamiento desde el año 1996. En la segunda parte de su intervención, De la Torre se ha centrado en repasar la evolución que habría experimentado Málaga bajo sus consecutivos mandatos. Pasando a ser referencia en el mapa europeo.

Fiel a su estilo, no ha desaprovechado la oportunidad para confrontar con la Junta de Andalucía, con la que ya no está, porque De la Torre no se ha olvidado aún del anterior ejecutivo socialista saliente. "No han hecho más que bloquear, nos encontramos con una Junta de Andalucía que nunca ha colaborado". En este punto, ha destacado el nuevo escenario, con el PP a los mandos en la Junta de Andalucía, en el que el Ayuntamiento de Málaga se estaría encontrado con todo tipo de facilidades. Como ejemplo, ha puesto el inminente desbloqueo de los Baños del Carmen para que pronto se pueda perfilar allí un proyecto que lleve la firma del Consistorio. Además, ha reivindicado la candidatura de Málaga a la Expo 2026. "Ahora, sólo hace falta que el Gobierno central lo vea".

Para finalizar su intervención, De la Torre ha vuelto hacer una apelación al "voto útil", asegurando que se encuentra con personas que le confiesan que no votan al PP en otros comicios, pero que en las municipales optan por su papeleta.



Advertencia contra la dispersión del voto

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, en su discurso, ha asegurado que durante muchos años la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, ha sido un obstáculo para Málaga. Incluso, ha culpado a los anteriores dirigentes de "intencionalidad" para perjudicar a la capital de la Costa del Sol por el hecho de tener un alcalde del PP. "Desde la Junta de Andalucía se ha obstruido el progreso de la ciudad de Málaga", ha añadido Moreno, que también ha advertido de que la dispersión de voto en otras formaciones como pueden ser Ciudadanos y Vox son el gran enemigo del PP. "Hay que concentrar el voto en De la Torre. Ahora que tenemos la Junta de Andalucía no nos podemos permitir perder una alcaldía como Málaga", aseguró.

Por su parte, Bendodo, encargado de abrir el mitin, ha definido a De la Torre como "el mejor alcalde de la historia de Málaga". La relación entre ambos, puesta en entredicho en ocasiones, ha ganado, aparentemente, con el espacio que ahora han adquirido con el también presidente del PP de Málaga en Sevilla. Para Bendodo, igual que para el resto de compañeros de partido, el principal peligro está en la desmovilización del voto tradicional que tiene el PP en Málaga y de su división. "El verdadero riesgo que tenemos el próximo domingo es la confianza. No se puede votar a otra opción que no sea De la Torre si no queremos que haya un alcalde socialista el 26 de mayo".