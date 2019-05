El PSOE no suma para tomar la alcaldía de Málaga y abre la puerta a Cs y Adelante Málaga

Era una oportunidad histórica del PSOE para arrebatarle la alcaldía al PP en la ciudad de Málaga pero no ha podido ser. Con unos resultados muy positivos, según ha calificado el propio candidato socialista a la alcaldía, Daniel Pérez, el partido tiende la mano a Adelante Málaga y Ciudadanos para hacer el "cambio factible".

Pasada la medianoche y tras estar reunidos durante toda la jornada electoral en un despacho los dirigentes socialista, el candidato Daniel Pérez salía acompañado del secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y gran parte de su lista para hacer el balance de estas elecciones municipales donde el partido logra 12 concejales y 77.000 votos. En palabras de Daniel Pérez, el PSOE es el partido que más crece y tras sumar los votos de los partidos de izquierdas, unos 120.000 -entre PSOE, Adelante Málaga y Málaga Ahora- "queda clara" la apuesta por el cambio que hacen los malagueños. Es por ello que el líder socialista, en la misma noche electoral, intercambió llamadas con representantes de Adelante Málaga (3 concejales) y Ciudadanos (2) para sentarse a negociar posibles pactos en los próximos 20 días. El partido necesitaría ambas fuerzas políticas para poder gobernar en la ciudad.

En cuanto a los más de 4.700 votos que ha sacado la formación Málaga Ahora, que no ha sacado representación, y las dificultades para pactar, Daniel Pérez ha expresado que "no han podido sumarse a esa voluntad de cambio" y "era una oportunidad única e histórica" para sumar fuerzas. Aun así, aseguró que se muestra abierto ya que no hay ningún escenario claro.

En número de votos y concejales, el PSOE ha sacado mejores resultados en la ciudad que en las pasadas elecciones de 2015 cuando consiguió nueve concejales y 60.246 votos. Esta última noche electoral el partido socialista ha obtenido 12 concejales y un total de 76.972. Una victoria que estuvo cerca hasta el 59 por ciento del escrutinio total, cuando el PP alcanzó al PSOE en número de concejales (13) para ir sumando votos en las horas restantes.

El secretario del PSOE provincial ha hecho una radiografía más amplia de los resultados y asegura que la apuesta de los malagueños por el PSOE en las elecciones europeas han logrado frenar la ultraderecha y apostar por un proyecto europeísta.

En cuanto a las municipales, Ruiz Espejo reconoce que el PP ha sido la fuerza más votada en la provincia pero han logrado en 46 municipios ser los más votados. Es por ello que en aquellos municipios que haya que pactar, la única línea que ponen es cerrar las puertas a la ultraderecha. Un trabajo que se centrará desde la alcaldía u oposición en dar estabilidad a los municipios.