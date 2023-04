El candidato a la alcaldía de Adelante Málaga, Luis Rodrigo, ha asegurado esta mañana que la retirada de candados de los pisos turísticos “no resuelve la crisis de la vivienda que hay en nuestra ciudad” y ha instado al equipo de gobierno a no quedarse en ese "acto simbólico", avivando uno de los debates de estas elecciones municipales del 28M.

En una rueda de prensa junto a la estatua de Blas Infante, Rodrigo se ha referido al anuncio del Ayuntamiento de Málaga sobre el operativo que empezará la semana que viene a retirar las cajas de seguridad que estén ubicadas en la vía pública y que considera como una respuesta a la polémica generada tras el vídeo que colgó en sus redes sociales demostrando cómo se sellan con pegamento estos dispositivos.

"Ellos lo negarán, dirán que ya tenían la idea. Pero que si ya la tenían, que no se queden en este símbolo, que intervengan las viviendas turísticas, que hagan un registro real", ha manifestado Luis Rodrigo, que ha criticado que el consistorio es un "sujeto pasivo en la vida de los malagueños y malagueñas": "No soluciona realmente las cosas hasta que no surgen polémicas de este estilo".

Para el candidato a la alcaldía, la administración municipal tiene que "intervenir el mercado y aumentar la oferta de vivienda pública" para afrontar la "situación terrible" de la vivienda en Málaga. En esta línea, Rodrigo ha trasladado su "apoyo" a Luisa Heredia, la vecina del barrio García Grana que ha iniciado una huelga de hambre frente al Instituto Municipal de Vivienda (IMV) para pedir una solución habitacional ante su posible desahucio.

Propuestas

Preguntado por sus propuestas para atajar la crisis habitacional, Luis Rodrigo ha defendido la paralización de las viviendas turísticas y la activación de una moratoria. "Por otro lado, hay que aumentar la vivienda pública, el alquiler social y mejorar la mediación del Instituto de la Vivienda", ha agregado.

Asimismo, ha rechazado la propuesta de poner un límite de 150.000 euros a la venta de VPO que propone el PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. "No creemos que con unos salarios que están por debajo de la media del país haya gente que pueda acceder fácilmente a ese tipo de vivienda. Hace falta centrarse en viviendas más al alcance de los malagueños".