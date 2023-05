TikTok es un nuevo terreno de juego para la política, la plataforma con matriz china cuenta ya con 1.051 millones de usuarios mayores de 18 años en todo el planeta y, según datos de ByteDance, su alcance es tal que el 20% de la población mundial con más de 18 años está presente en la plataforma. El 67% de sus usuarios tienen más de 25 años, suponiendo aquellos con más de 35 años el 35% de los usuarios. Además, un usuario de TikTok pasa de promedio casi 24 horas al mes curioseando en la plataforma. Con tales números, TikTok se presenta como una oportunidad que los partidos políticos en estas elecciones en Málaga 2023 no pueden dejar pasar, sin embargo, no lo tienen tan fácil como en la televisión para aparecer en las pantallas de los usuarios.

La publicidad política no está permitida en TikTok, para poder conseguir audiencia y hacer llegar su contenido a más gente, los partidos políticos tienen que crecer de manera orgánica como cualquier otro creador de contenido. En España, no se le da tanta prioridad a TikTok en las estrategias comunicativas, pero en otros países se subieron al tren en un primer momento y ahora cuentan con fórmulas consolidadas en la plataforma. En 2021, el entonces candidato a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, prometió una subida salarial a través de TikTok, en ese entonces la cuenta del político contaba con 1,3 millones de seguidores en la plataforma. Para ponerlo en perspectiva, Ecuador tenía una población que superaba los 17 millones de personas, lo que significa que, asumiendo la improbabilidad de que todos sus seguidores son ecuatorianos y no hay 'bots' entre sus seguidores, 1 de cada 10 habitantes del país pudo estar expuesto a su mensaje. Lasso acabó ganando la presidencia y hoy en día sigue hablando de su gestión en la plataforma.

En ese entonces, diciembre de 2021, los principales partidos políticos en España no estaban muy volcados en la plataforma. Destacaban las formaciones ajenas al bipartidismo, concretamente Vox y Podemos, que contaba con 244.000 seguidores en TikTok. PP y PSOE, por su parte, aún no habían entrado al trapo. Ahora con las elecciones generales en el horizonte y las municipales a la vuelta de la esquina, ¿qué están haciendo los partidos políticos municipales para ganarse a los jóvenes presentes en la plataforma?

Nuevas estrategias

No todos los partidos políticos son usuarios de TikTok, o al menos no en todos los marcos territoriales. Es el caso de Vox que, a pesar de estilar videos de provocadores en la cuenta del partido a nivel nacional y en algunas otras de carácter autonómico, a nivel municipal no tiene perfil. El Partido Popular y el PSOE han adoptado estrategias de comunicación diferentes con respecto a esta ya no tan nueva plataforma. Por un lado, el PP apuesta por una cuenta representativa para la división malagueña del partido. La cuenta del Partido Popular de Málaga (@popularesmalaga) cuenta con 1.085 seguidores y con un total de 12.600 likes en sus publicaciones. En general, se trata de un perfil de corte formal y serio al que se le da un uso institucional, subiendo a la aplicación fragmentos de mítines y congresos de varios miembros del partido y con muy poca presencia de Paco de la Torre. También, con cierta frecuencia, hacen publicaciones atacando de manera directa a Dani Pérez.

Por su parte, el PSOE a nivel municipal está llevando una estrategia de carácter personalista. La cuenta más reconocible de los socialistas en Málaga es la de su cabeza de lista, Dani Pérez (@daniperezmlg). El alcaldable es muy activo en la plataforma, que lleva utilizando la plataforma desde el 3 de febrero de 2023 y donde mantiene un perfil más cercano. El socialista sube videos sobre sus visitas al peluquero para cortarse las puntas o sobre cómo hace la compra para su pequeño en el supermercado, dejando entrever parte de su vida cotidiana. Aunque también aborda temas de importancia a nivel político, como las torres de Martiricos, la limpieza en los barrios, y el turismo. Así, con 1.113 seguidores, Pérez se sitúa por poco como la cuenta más seguida de los candidatos a la alcaldía acumulando casi 13.000 likes.

Buscando un espacio

Noelia Losada (@noelialosadacs), actual concejala de Cultura y candidata por Ciudadanos a la alcaldía, también ha apostado por una estrategia por tener una cuenta personal. Losada ha sido activa en TikTok desde la segunda mitad de 2022, cuando subía videos sobre las iniciativas culturales y deportivas de Málaga. La de Ciudadanos ha mantenido desde sus primeros pasos en la plataforma un tono formal, pero cercano, cualidad en la que está incidiendo cada vez más conforme se acerca la campaña electoral. Esto lo compagina con algunos videos de carácter humorístico, entre ellos, la imagen falsa de una lona con su cara que cubría el lado este del edificio de Correos o un fotomontaje en el que ella y su equipo posan delante de un dragón acompañados por el hashtag #KhaleesiLosada, haciendo referencia a Juego de Tronos. Losada cuenta con 170 seguidores y 1.020 me gustas en la plataforma.

La cuenta de Podemos (@podemosmalaga) tiene 462 seguidores y unos 1.000 me gusta. El partido morado no es muy activo en TikTok, pero aborda principalmente contenido político, dando visibilidad a huelgas, manifestaciones y protestas. Los gran mayoría de videos son de carácter formal, pero con un intento de mimetizarse con los formatos propios de la plataforma, como, por ejemplo, a través de retos o ediciones de vídeo muy cargadas. En gran parte de ellos aparece el número dos de la lista del partido: Nico Sguiglia.

Luis Rodrigo, candidato a la alcaldía por Adelante Málaga, cuenta con 70 seguidores, 441 me gustas. Rodrigo no es muy activo en TikTok, aparte de videos hablándole a la cámara o el famoso vídeo en el que hace un tutorial sobre cómo inutilizar los candados que guardan las llaves de los pisos turísticos, el candidato apuesta por el humor en la plataforma. Lo hace, por ejemplo, con videos en los que enumera a monarcas españoles que han estado menos tiempo reinando que Paco de la Torre como alcalde de la Ciudad. También haciendo lo que se conoce como ‘shitposting’. Este es un término con el que se hace referencia a las publicaciones de carácter humorístico que carecen completamente de sentido o contexto. Es una forma de comedia muy extendida en redes sociales que se caracteriza por su baja calidad visual y gramatical. En el caso de Rodrigo, publicó una foto de un hombre lobo arrancándose la ropa en medio de un bosque oscuro con un texto en verde fosforito que reza: “SEA POR ANDALUCÍA LIBRE los pueblo y la humanidad”. Además, la publicación está acompañada por el siguiente comentario del candidato: “viernes de shitpost, preparando la carrera en KFC por si no funciona lo de concejal”. Con esto, es la cuenta que más enfocada está en el público joven presente en las redes sociales.

A nivel nacional, las cuentas de PP y PSOE desfallecen en comparación con las cuentas de Vox y Podemos. A nivel municipal, al menos en Málaga, la situación se invierte, PP y PSOE son los partidos con mayor presencia en TikTok de los que se presentan a las elecciones. En líneas generales, no estamos hablando de cuentas de gran impacto, cuentan con alrededor de 1.000 seguidores a lo sumo y con videos con unas pocas miles de visualizaciones. Así, si bien TikTok es una oportunidad en el ámbito político, en Málaga no ha gozado de mucho éxito.