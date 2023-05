A una ciudad mediterránea, por ejemplo a la Málaga que ya celebra a Picasso y vive como si no hubiera un mañana en sus barrios, le salen de repente varias variantes que no parecen la misma cuando los políticos abren la boca. La misma ciudad, cuatro modelos. Sobre todo, en la antesala de unas elecciones municipales como las del 28 de mayo. En ese momento en el que se pide el voto, hasta los políticos que podrían coincidir no lo hacen. De hecho, el primer debate -celebrado en la radiotelevisión municipal Canal Málaga- arrojó los diferentes puntos de vista de los candidatos del PP, PSOE, la confluencia Con Málaga y Ciudadanos: el alcalde Paco de la Torre, el aspirante a serlo Dani Pérez, su hipotética socia de izquierda Toni Morillas, y la todavía socia de los populares Noelia Losada.

En el choque dialéctico abundaron las previsibles situaciones en las que el regidor alababa su propia gestión y los demás la criticaban. Hubo cuestiones como el problema de la vivienda, la Torre del Puerto o la limpieza en las que De la Torre se quedó solo ante los argumentos de los demás. Bajo un reguero de ataques a los problemas con el acceso a la vivienda, De la Torre defendió todo lo contrario. Insistió en que ha hecho más de 5.000 viviendas públicas como alcalde. «Y por cada vivienda que hacía la Junta del PSOE, que tenía la competencia de hacerlo, nosotros hemos hecho 59; el PP ha sido pionero en ayudas al alquiler, cuando lo tenía que haber hecho el PSOE en su etapa de la Junta», agregó. Toni Morillas lo acusó de no cumplir lo prometido en esta materia: «Usted dijo que iba a construir 8.000 viviendas públicas, que son las mismas que está prometiendo ahora; no se puede mentir con algo tan básico como el derecho a la vivienda, que Málaga se declare zona tensionada y se puedan limitar los precios de alquileres». A juicio de Dani Pérez, «el principal problema en Málaga es la vivienda». «Datos del propio Ayuntamiento de Málaga nos dicen que en cuatro años se han tenido que ir 35.000 malagueños, lo que De la Torre no ha hecho en 28 años ya no lo va a hacer», puntualizó. Asimismo, recordó que «el compromiso de hacer 10.000 VPO es firme y existe suelo para ello». «Ahora mismo, Urbanismo es un caos, lo dice también Noelia Losada, que ha sido su socia de Gobierno», afirmó aludiendo a un apunte anterior de la candidata de Cs: «Urbanismo es un tapón ahora mismo y lo que tiene que hacer es facilitar, la Gerencia es un desastre, no funciona, hay planes urbanísticos que se tardan 16 años en desarrollar, o dos años en dar una licencia, cuando lleguemos al Gobierno haremos una auditoria a Urbanismo», dijo Losada. Y Morillas le respondió que «debía haberlo hecho ahora que ha gobernado». Losada matizó que «había pocos pisos y encima están subiendo de precio». «Hay que hacer más VPO’s porque el mercado está estrangulado. Y, aunque no se va a solucionar el problema, hay que conseguir que al menos se aminore». Dani Pérez afirmó que la proliferación de pisos turísticos es culpa del alcalde «que no ha actuado». «Hay que eliminarlos y los voy a eliminar si soy alcalde», dijo. En cambio, De la Torre negó que este sector esté principalmente en mano de los grandes tenedores y prometió que va a trabajar para regular las viviendas turísticas. «Necesitamos ese marco legal, la Ley de Vivienda del Gobierno central podía haberlo abordado y no lo ha hecho». Losada apostó por seducir a los propietarios para que se dediquen «al alquiler de larga duración». Y Toni Morillas reiteró que, si un alcalde quiere, no se produce el problema que está sufriendo la capital malagueña, por lo que puso como ejemplo el respaldo en los juzgados a la oposición ofrecida a las viviendas turísticas por el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’. La necesidad de apostar un turismo de alta calidad puso de acuerdo a PSOE, Con Málaga y Ciudadanos, que acusaron al PP de apostar por un turismo de baja calidad, algo que De la Torre negó de forma tajante y defendió «una ciudad de excelencia en todos los sentidos». «La fiscalidad es la más baja de todas las capitales españolas, se ha conseguido que 70 compañías de fuera de Málaga vayan a generar más de 6.000 nuevos puestos de trabajo», añadió el regidor. Morillas insistió en que «la gente joven se estás marchando» y esta «una Málaga de éxito para la familia del jeque Al Thani», en alusión al proyecto de la Torre del Puerto. El alcalde le respondió asegurando que «no digamos que la gente de Málaga se va, la población ha crecido». «Es una ciudad de referencia y la gente viene a copiar el modelo de Málaga en turismo, cultura o tecnología», reiteró. Dani Pérez empezó asegurando que «si nos preguntamos si la ciudad es mejor después de estos 28 años con el PP, las respuestas es que no». Abogó por «políticas que apuesten por los barrios y generen oportunidades a las pymes». Pérez disparó fuerte al decir que «en las primeras intervenciones de Paco de la Torre y Noelia Losada ya ha quedado claro que el matrimonio de conveniencia que tenían el PP y Cs está roto». En línea con lo que viene defendiendo en su campaña electoral, Dani Pérez también insistió en que «el 28M la única alternativa para el cambio real en nuestra Málaga es un alcalde socialista». La candidata a la alcaldía de la confluencia de izquierda ‘Con Málaga’, Toni Morillas, comenzó enviando un abrazo a las víctimas de violencia de género. Enseguida, proclamó que este 28M se vota «si se quiere una Málaga de hormigón, o una Málaga diferente, el PP ha tocado techo y hay mucha gente que se está quedando atrás». Morillas transmitió desde su llegada a los estudios de Canal Málaga el espíritu de unidad de la izquierda que mueve a su proyecto. Llegó a compañado por integrantes de otras fuerzas que comparten la lista con IU, como Podemos o Más País. Y todos ellos se bajaron de taxis y mostraron gestos de apoyo a este sector. La gestión desarrollada por Ciudadanos como socio de Gobierno del PP y el deseo de volver a ser un actor determinante en la Casona del Parque estuvieron muy presentes en el discurso de su candidata a la alcaldía, Noelia Losada. A su llegada al debate, Losada deslizó una declaración de intenciones, atravesada por algunas de las claves de la campaña que está desarrollando la fuerza liberal: «Venimos con ganas de contarle a los malagueños que Ciudadanos es hoy más necesario que nunca. Queremos una Málaga para vivir y no solo para visitar, sin dejarse a nadie atrás". Losada estuvo rápida cuando el alcalde expuso el deseo de "una mayoría amplia" para no depender de pactos porque el que ha tenido con Cs a él no le ha terminado pareciendo una experiencia positiva. Es más, la acusó de estar haciendo oposición en lugar de cumplir la alianza en el Gobierno municipal. Y ella le dijo: "¿Para qué necesita una mayoría amplia? ¿Para que yo no le afee que mete a muchos asesores?". Dani Pérez, en cambio, pidió "el voto prestado para recuperar Málaga y hacer una ciudad mejor entre todos y entre todas". Poco después, De la Torre insistió en que "el único gobierno fiable" es el del PP. "Hemos asistido a un todos contra uno", añadió sobre el debate que tocaba a su fin. Y, como era de esperar, hasta se habló de Bildu y Pedro Sánchez. Aunque se tratara de hablar de lo que necesitan los malagueños.