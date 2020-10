Aramburu ya tiene una renta

Para que digan que la tele no ayuda a vender libros, aunque sea desde una plataforma de streaming digital y no desde la inescapable e incombustible Tele 5, llega la serie que adapta 'Patria' de Fernando Aramburu y ayuda a colocar tres ediciones distintas de la novela entre los 20 libros más vendidos –segundo, cuarto y decimoctavo puesto, que no es poco-. Yo creía que no quedaba hogar español sin una copia de la novela, porque recordemos que antes de la emisión de la serie ya se habían despachado más de un millón de ejemplares de la que para muchos es la gran obra sobre ETA –mi casa es una de las pocas sin su copia, pero eso son manías mías-. Parece que los pocos despistados que aún no habían comprado su ejemplar han comenzado a cumplir con sus deberes como ciudadanos. Ahora falta que lo lean, pero para qué sufrir ese esfuerzo si ya hay una serie de televisión. Y mientras aquí volvemos la mirada atrás al libro que arrasó en 2017 y 2018, el novelón que reinó durante más de cien semanas en las listas de ventas, en Suecia han vuelto a probar suerte con lo de entregar un Premio Nobel de Literatura. Los suecos han hecho una apuesta segura en este año impredecible y errático con la estadounidense Louise Glück, mujer alejada de las polémicas, de talento dilatado y reconocido, y cuya poesía goza de un prestigio incuestionable. Su obra está disponible en nuestras librerías gracias a la editorial Pre-Textos, que ya ha publicado siete de sus libros –quizá sueñen ahora con reimprimir todos ellos si aún le queda algo de tirón comercial al Nobel-. Ahora que comienza la temporada de los premios, espero que tengamos alguna polémica que echarnos a los dientes. Hay que entretener al chacal que llevamos dentro.