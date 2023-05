Cuando me encuentro en la mesa de una librería un tebeo tan bueno como ‘¿Dónde este Kiki?’ (Dolmen, 2023), el álbum que Blutch y su hermano Robber le han dedicado a los personajes Tif Y Tondu, pues la vida me parece mucho más hermosa. Estos personajes de la revista Spirou, que bajo la mano de Rosy y Will fueron de lo mejor en los 60 y 70, han recobrado el esplendor de antaño de la mano de Blutch, uno de los mejores autores del cómic europeo contemporáneo. Leer este tebeo, además de ser un placer por el tenso pulso del relato policiaco y la expresividad de los dibujos, me ha provocado una gran envidia: ¿por qué nadie retoma los viejos personajes del tebeo español que se han quedado huérfanos de autores? Creo que sería posible que Sir Tim O’Theo retomara sus divertidas investigaciones desde el polvoriento pub inglés donde le situó tantas veces Raf, o que Anacleto volviera a no fallar nunca como el impecable e irónico agente secreto que siempre fue de la mano de Vázquez -menciono dos creaciones de Bruguera porque Random House Mondadori, o como hoy se llame ese gigante editorial, compró los derechos de todos esos personajes y no acaba de devolverlos a las librerías-. En Francia y Bélgica sí han sabido buscar nuevos padres a los personajes de sus tebeos, y en algunos casos con un acierto que ha superado cualquier nostalgia imaginable -lo nuevo de Astérix no está tan mal, y las aventuras actuales de Spirou ya han dejado algunas de sus mejores páginas-. Ojalá me lleve una sorpresa, ojalá nuestros editores quieran reactivar el algo mortecino mercado editorial.