Basilio Sánchez: La poesía del silencio

La poesía sigue viva, afortunadamente, en la voz de algunos poetas que son ya imprescindibles en el panorama de las letras españolas. El verdadero poder de la poesía se aleja de modas y tendencias, para ocupar el lugar que le corresponde, que no es otro que el de la libertad e independencia, principios fundamentales de la creación en cualquiera de sus manifestaciones. El distanciamiento, en la mayoría de los casos, de lo superficial y anodino hace que hallemos alguna poética que se distinga por su diferencia, no sólo en el plano formal sino también en el ético, hondo y preciso, universal. Encontrar algo así no es fácil, pero creo en la sensibilidad del crítico y del lector que explora la actualidad desde un prisma también distinto, que evidencie la esencialidad del texto y huya de lo anecdótico, circunstancial o mediático. Escribía, y con razón, el poeta y ensayista Gerardo Diego: «Necedad increíble es la del crítico que juzga por criterios extraños a lo esencial poético». Y así es que, en esa búsqueda constante y continuada, aparecen libros que son destacables por su indiscutible calidad, como es el caso de ‘El baile de los pájaros’, de Basilio Sánchez (Cáceres, 1958), publicado recientemente por la editorial valenciana Pre-Textos, en su colección ‘La cruz del sur’. Con anterioridad, Basilio Sánchez ha publicado once poemarios, todos ellos aval suficiente de una trayectoria poética ascendente, que lo sitúa entre los más grandes poetas españoles actuales.

Su última entrega, ‘El baile de los pájaros’, viene a ser, en esa ascensión de su labor poética, un libro extraordinario, de una magnífica sencillez y plenitud desconcertante, universalista, pero sobre todo conmovedor, algo inusual en la poesía actual. Hay quien piensa aún que la poesía consiste en enlazar palabras, da igual que sean sustantivos, adjetivos, que concurran en un orden u otro, antes o después, siendo el resultado de una anarquía indigerible. Sin embargo, la poesía es mucho más que todo eso, en palabras del propio autor: «La poesía es el final del idioma. / La poesía, / al igual que la nieve que ha cubierto los setos esta noche, / comienza en el abismo», y remata el poeta: «La poesía / no sólo son palabras, / son palabras que tiemblan, / son palabras que están a nuestro lado, / que os dicen aquello / que queremos decir y no sabemos». Basilio Sánchez nos muestra en este libro su capacidad para conmover al lector, para hacerle saltar del sillón mientras se mira entre sus versos y un resplandor le ciega en ese instante único en el cual la palabra ejerce de mágico imán. Desde el preámbulo, Basilio Sánchez nos conquista con la fuerza de su palabra, con la pura belleza de su discurso poético: «A mi regreso a casa me invadían la alegría de los pájaros, el fervor de lo vivo, la elocuencia sencilla de las cosas…». ¿Existe manera mejor para expresar poéticamente un sentimiento, la experiencia del regreso y la hondura del pensamiento de una verdad tan esencial como la vida? Es la realidad trascendida, esa mirada que se abisma en la nada y lo absoluto la que hace de Basilio Sánchez un gran poeta, un humilde e independiente poeta que se distancia de lo vacuo y acierta adentrándose en todos los silencios existentes. No hay un solo poema que no contenga el silencio, que no sea silencio en sí mismo. La necesidad humana de percibir el asombro impregna, también, su manera de entender el mundo: «Lo que más me emociona es lo que menos comprendo. / Para lo que es confuso e indeciso, / sólo pido un día claro», escribe el poeta. La naturaleza vive plena en la construcción del discurso poético de Basilio Sánchez, es la esencia de su vivir discreto, la manera de reivindicar que su continuada destrucción es también la nuestra. ‘El baile de los pájaros’ no es un libro de poemas cualquiera, es una obra de arte, que tiene en la palabra la voz del mundo, de la cotidianidad de los días y de las cosas sencillas que, por cercanas, desechamos o no atendemos como bien se merecen: «Por encima de mí, sólo los árboles / perciben con sus ojos la claridad del aire». El inmenso patrimonio natural, este inconmensurable legado tiene en la poesía de Basilio Sánchez un lugar de preeminencia, que mima con verdadera delectación: «La soledad del bosque es el refugio / natural de las cosas / que tienen sus raíces en lo mágico».

El baile de los pájaros

Basilio Sánchez

Editorial : Pretexto

: Pretexto Precio: 18,00 €. 96 pp.

Es la poesía de Basilio Sánchez un monumento a la belleza, a la belleza interior de las cosas: «El paisaje es la fuerza / de la pasividad, / el heroísmo / de un impulso creador hacia lo hondo, / hacia los misterioso y lo pequeño, / que es capaz de convertirse en belleza». La búsqueda de la verdad es otra de las claves de su poesía: «Las cosas más hermosas, / las más conmovedoras, lo son sin pretenderlo, / sin recurrir a nada que no sea / la verdad de ellas mismas». Belleza como abismo e introspección de lo cotidiano, para trascender en la palabra como el fulgor del universo. Escribe el poeta: «Las palabras que de alguna manera / asumen lo invisible / son las únicas / que aún podemos decir con esperanza». La esperanza marca el carácter existencialista de la poesía de Basilio Sánchez, como también su humanismo, ese rasgo tan ajeno al devenir actual de la lírica española, y que en ‘El baile de los pájaros’ hallamos tan frecuente y unido a los dos anteriores: «La poesía es la parte de uno mismo / que es capaz de sostener la verdad. / Cuando has vivido mucho todo espacio es humano». Esta es la verdad y su encuentro con ella pasa por crear un mundo sublime, en el cual y a través de la palabra, es capaz de alterar el latido del lector, de hacerle temblar, de conmoverlo. Y todo este universo lírico, además, colmado de silencios, de un silencio que impregna de aromas y de música toda su poesía: «El universo es grande, / pero es incomparable a lo que puede contener el silencio».

Basilio Sánchez es, hoy por hoy, y no me duelen prendas en manifestarlo, un gran poeta, diría que un poeta de obligada lectura, imprescindible.