Veinticinco años después de su publicación, Nuria Barrios ha «intervenido» en su primer libro, ‘Amores patológicos’, para afrontar su reedición en la editorial Páginas de espuma, que tanto ha hecho y hace por el relato en español.

Esa «intervención», confesada por la propia autora en una suerte de preámbulo de la edición actual, no queda determinada si es mucho, poco o regular. Confieso que no he hecho la oportuna lectura comparada para averiguar este alcance, porque al cabo eso no me parecía de gran importancia. Me interesaba más saber cómo había resistido el paso del tiempo este libro que, cuando se publicó por vez primera, causó un cierto revuelo por sus dosis de erotismo. Siempre escandaliza más el erotismo pronunciado por mujeres. Ese tabú social sigue vigente y, como se comprueba en las referencias leídas en torno al libro desde su nueva aparición, siguen siendo así las cosas. Y sin embargo…

No hay motivos de alboroto. La elegancia con que Nuria Barrios trata el erotismo, el sexo, cómo algunas pequeñas obsesiones devienen en parafilias en algunos relatos, no deberían llamar a escándalo a nadie. Estas cuestiones, a estas alturas del siglo XXI, deberían ya estar más que superadas. Resulta cansino (imagino que más le resultará a la autora) que ese, el erotismo explícito en la obra, sea constantemente el punto referencial, cuando, en realidad, eso es, o debería ser, lo de menos. Lo más importante que tiene ‘Amores patológicos’ no es su temática (el amor, el sexo), sino su estructura. Esa ligazón entre los relatos, esa conexión que existe entre unos y otros a través de los personajes, que pasan de ser secundarios en unos a protagonistas en otros, que entran y salen de las historias como se entra y se sale en la vida.

Y es esa estructura la que sigue siendo una grata sorpresa, la que sigue manteniendo ese aire a lo short cuts, esas «vidas cruzadas» que tantos nos impresionaron en la década de los 90, lo que nos acaba proporcionando, en vez de un libro de relatos (que también) una especie de novela fragmentada, o un híbrido entre libro de relatos y novela, o todo al mismo tiempo.

Amores patológicos

Nuria Barrios

Editorial : Páginas de espuma

: Páginas de espuma Precio: 17,00 €



Y también sorprende, igual de gratamente, que el lenguaje no haya perdido frescura, que siga teniendo ese leve toque de lirismo y estilo que le imprime una alta dosis de gracia y elegancia.

Así que leído de nuevo un cuarto de siglo después, ‘Amores patológicos’ sigue siendo ese libro que nos gustó, que nos gusta y, probablemente, nos seguirá gustando dentro de veinticinco años más.