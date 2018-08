El pregonero de la Feria espera "no ser demasiado plasta"

El escritor y articulista malagueño Pablo Aranda ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento como pregonero de la Feria de este año, cuyo discurso inaugural será el viernes, 10 de agosto, en la playa de La Malagueta.

"Es algo que jamás me habría imaginado", comenta Aranda, quien después puntualiza que se enteró hace poco de la esperanza que tenía su familia desde pequeño, ya que su padre llegó a decir de él: "Este niño llega a pregonero".

Aranda, aunque se muestra "muy halagado" por esta oportunidad, admite que siente cierto "vértigo" por estar a la altura. El escritor malagueño, que solo ha querido adelantar de su discurso el "Viva la Feria", ha hecho hincapié en que será "breve", para no "aguar" las fiestas a los malagueños" ni "ser demasiado plasta". "Mi protagonismo no puede ir más allá", ha concluido. Ha asegurado que su pregón será "algo amable" y que "tendrá un toque de humor". Un aspecto sobre el que habló por teléfono hace un par de días con Manuel Alcántara, quien le recordó que "la gracia que se quiere tener perjudica a la gracia que se tiene". "Humor, pero sin pasarse", ha resumido Aranda.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha recibido al pregonero junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras, se ha mostrado convencido de que "una persona como él" hará un pregón "muy bonito, hermoso y lleno de referencias a Málaga". Entre estas, Aranda ha avanzado que incluirá algunos recuerdos de la Feria de su infancia.

"Tenemos una tradición milenaria de civilización y de fiesta", ha declarado el escritor, quien ha recordado que hay que "pasárselo muy bien, pero sin molestar a los demás" en esta fiesta a la que describe con orgullo como "sana".