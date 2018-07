El Ayuntamiento rectifica y nombra a Raúl Sender pregonero de Campanillas

La Feria de Campanillas, que se celebra del 13 al 16 de julio, iba a ser pregonada, según se conoció la semana pasada, por el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo que motivó que algunos vecinos se movilizaran en las redes sociales para impedirlo y anunciaran, incluso, una cacerolada en protesta por la decisión. El Ayuntamiento rectificó ayer y el pregonero será ahora el actor y humorista Raúl Sender.

El viceportavoz socialista, Sergio Brenes, se felicitó ayer por esta decisión, y señaló a este periódico que en el programa de la Feria no venía el nombre del pregonero. «Todo ocurrió el jueves. Nos dijeron que el pregonero iba a ser Juanma Moreno Bonilla y yo dije que no me parecía bien; estaban barajando otros seis nombres de personas relevantes en el distrito. Una vez se conoció el nombre de Moreno Bonilla, comenzó la polémica con los vecinos en las redes sociales, porque no querían ver politizada su Feria», explicó.

«¿Qué pinta Juanma Moreno Bonilla, presidente y candidato del PP-A, como pregonero de la Feria de Campanillas? No al uso partidista de nuestra Feria y nuestras tradiciones. Si el alcalde no rectifica, tráete tu silbato o cacerola la noche del pregón». Este es el texto literal de un pasquín elaborado por algunos vecinos de Campanillas que corrió como la pólvora en redes sociales en el distrito, de tal forma que el concejal de Podemos en el Ayuntamiento, Juan José Espinosa, se hizo eco del nombramiento y consideró inadmisible que se eligiera al político malagueño para realizar el pregón inaugural de estas fiestas. Así, Espinosa pidió al regidor, Francisco de la Torre, que rectificara.

«No tiene ningún sentido que el pregón lo dé un candidato y presidente regional de ningún partido. Se trata de un uso partidista e inaceptable de un patrimonio de todos los vecinos y vecinas de Campanillas. Esperamos que el alcalde rectifique este comportamiento cortijero y se nombre a alguien de mayor consenso», dijo Espinosa cuando se conoció la noticia.