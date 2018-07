El TSJA abre la puerta a negociar la prórroga de los Baños del Carmen

Los concesionarios de los Baños del Carmen han recibido un espaldarazo muy importante del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que hoy les ha comunicado que considera que la adquisición de las acciones sobre el Balneario fue legal, rechazando por tanto la postura de la administración autonómica, que consideraba "nula de pleno derecho" la venta de acciones de Vera y Acha a los nuevos gestores.

La decisión judicial respalda las pretenciones de los actuales concesionarios, que se ven confirmados en la legalidad de la adquisición de las acciones y, por tanto, tienen todos los derechos como concesionarios. Esta posición abre la puerta a iniciar una negociación con la Junta de Andalucía, que hasta ahora no consideraba que eran concesionarios del Balneario de los Baños del Carmen.

José Luis Ramos, uno de los socios que gestiona estas instalaciones, se mostró muy satisfecho con la sentencia del contencioso sobre el trámite de compra de las acciones, ya que reconoce "que lo que hicimos estaba ajustado a derecho y no fue ninguna ilegalidad". Además, la conclusión práctica de esta resolución es el reconocimiento de todos "los derechos y obligaciones como concesionarios", lo que se traduce en que pueden aspirar a la prórroga de la concesión por 15 años, como tienen solicitada a la Consejería de Medio Ambiente "y se ha concedido a todos los chiringuitos que lo han solicitado". "Esto no se trata de que unos ganen y otros pierdan, sino de poder sentarnos a negociar y buscar la mejor solución", indicó José Luis Ramos, quien recordó que ya no hay trabas legales o técnicas a la prórroga y que ésta queda sólo pendiente "de una decisión política".

La sentencia avala la legalidad de los actuales concesionarios y desarbola uno de los grandes argumentos de la administración andaluza para negarse a la prórroga, como era no considerarlos como concesionarios al declarar "nula de pleno derecho" la venta de acciones. Sin embargo, el TSJA da validez a esta transmisión de la propiedad, lo que deja a los gestores del Balneario de los Baños del Carmen en igualdad de condiciones a otros concesionarios en la costa, como los chiringuitos, a la hora de negociar la prórroga.

Esta situación cambia también el planteamiento de la administración andaluza, que hace apenas unos días anuncio que se su intención era no negociar la prórroga y optaba por volver a sacar a concurso abierto esta concesión. Ahora eso queda a expensas de lo que se negocie con los actuales concesionarios.

"Ahora iremos viendo con la Junta sus propuestas y esperamos que sea coherente con la sentencia y no recurra en los tribunales", apuntó José Luis Ramos, quien reiteró que "nos vimos obligados a presentrar el contencioso por la negativa a aceptar la compra venta de acciones". La parte de Vera y Acha estaba a la venta y podría haber ido cualquiera, pero en 2014 nadie quería hacerse cargo del Balneario.

Ramos, quien subrayó que ya no están en un limbo legal, apuntó que esta sentencia también permite que se reconozca la labor que se ha hecho, con una media de 65 trabajadores en el Balneario durante el año, que asciende al centenar desde mayo a octubre, además de apoyar a una importante red de proveedores "algunos muy pequeños".

La concesión sobre el Balneario de los Baños del Carmen, que fue asumida en enero de 2015 por los actuales concesionarios, termina en julio de este año. Sin embargo, seguirán con una prórroga provisional mientras se decide si se concede una prórroga de 15 años o se convoca un nuevo concurso.