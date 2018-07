Cs suspende la política de la Junta por el "abandono" de los proyectos

La posibilidad de un adelanto electoral coge fuerza en Andalucía. No pasa un día en el que un dirigente político no suma su grano de arena. Este viernes fue el parlamentario malagueño de Ciudadanos, Carlos Hernández White, denunciando un supuesto «abandono de los grandes proyectos» por parte de la Junta de Andalucía. Así, definió la gestión del Gobierno andaluz como «muy decepcionante» y subrayó que al Ejecutivo de Díaz le atesora una «incapacidad histórica» que no le permite llevar a la realidad las principales demandas de los malagueños.

Entre estas iniciativas que estarían cogiendo polvo en el cajón del olvido, Hernández White destacó la falta de un proyecto para el uso ciudadano del río Guadalmedina, la falta de una solución para inmuebles antiguos como el edificio de Correos y el Palacio de la Tinta. Gran parte de su crítica también estuvo centrada en la gestión de depuración de aguas seguida en los últimos años «por el bipartidismo». «La gestión de la Junta y el bipartidismo en los últimos años ha desembocado en multas millonarias impuestas por la Unión Europea a los municipios que más se alejan del vertido cero», añadió. También lamentó que el Guadalhorce representa un «gran punto negro de nuestro país en la depuración».