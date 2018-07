Los taxistas no descartan mantener la huelga durante la Feria de Málaga

Los taxistas de Málaga no descartan la posibilidad de mantener la huelga durante la Feria de Málaga que comenzará en 10 días. Aunque son conscientes de que esta acción les puede perjudicar, ya que es en esta fecha cuando más ciudadanos y turistas usan sus servicios. Desde la Aumat y Taxi Unión han expresado que no decidirán nada hasta que no se celebre la Conferencia Nacional del Transporte y llegue una respuesta del Ministerio de Fomento.



No obstante, antes del comienzo de las fiestas de agosto se convocará otra asamblea en la Costa del Sol para buscar una respuesta conjunta que beneficie tanto al sector como a la ciudadanía. "No hemos tomado una decisión pero sabemos que en Feria no nos podemos permitir un parón del 50%. Esperamos que el problema se solucione en breves y que nuestras reivindicaciones sean oídas" apuntaba Sebastián Cortés, presidente de Taxi- Unión.



Por su parte el presidente de Aumat, José Royón señalaba que por ahora no ha habido ningún tipo de problema a pesar de que en la asamblea sectorial del pasado domingo se acordó por consenso que el servicio de taxis en el aeropuerto de la provincia seguiría con normalidad y que en los diferentes puntos de a ciudad se reducirían al 50%. "No están habiendo problemas a no ser que sea a determinadas horas del día o a la llegada de trenes. Somos conscientes de que si se lega a la feria con esta disputa si que supondrá un problema".



En este sentido, tanto Aumat como Taxi-Unión apuntaban a que si a nivel nacional recibían una respuesta positiva del Ministerio de Fomento sobre los cuatro puntos exigidos- transparencia de las competencias a las comunidades autónomas, garantizar el cumplimiento de ratio de 1/30 entre licencias VTC y taxis, cambios normativos en el reglamento de transportes que tengan en cuenta los avances tecnológicos en la geolocalización y el compromiso de no poder en funcionamiento ninguna VTC en toda España hasta que se celebre la Conferencia Nacional de Taxis- estos se comprometen a ofrecer el 100% de sus servicios durante las fiestas malagueñas.

Desde el Ayuntamiento de Málaga se ha manifestado la comprensión a los taxistas malagueños y la directora de Movilidad, Isabel M.ª Gámez destacaba que "a pesar de la situación complicada y difícil que se está viviendo, sé que el sector del taxi hará un esfuerzo para que los ciudadanos no se vean afectados por la huelga en Feria".



Asimismo desde el Área de Movilidad se va a llevar a acabo un dispositivo especial para reforzar el servicio de taxis, si estos levantan la huelga, durante la Feria de Agosto y se dispondrán paradas de taxis tanto en el entorno del Centro como en el Real cortijo de Torres. Además, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha destacado que durante esta semana de fiestas solo los buses de la EMT, coche de caballos y taxis tendrá acceso a estos puntos.