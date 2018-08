Heredia acusa al PP de haber aprovechado la crisis para recortar las becas

Aprovechar la crisis económica para recortar en becas. Esa es la acusación que lanzó ayer Miguel Ángel Heredia sobre el Gobierno del PP que lideró el expresidente Mariano Rajoy. El diputado en el Congreso precisó que en el caso de Andalucía esa reducción habría sido aún mayor, concretamente un 25 por ciento más que la media nacional. Lamentó que el PP «se aprovechó de la crisis para recortar en educación y becas, expulsando a miles de estudiantes de la universidad». «Más de 120.000 alumnos fueron expulsados, pero no le preocupó, porque no eran sus hijos, sus hijos no necesitan becas para estudiar», apostilló.

Heredia aprovechó una comparecencia en Antequera para defender la «igualdad de oportunidades» para que los hijos de «un trabajador precario» estudien y recordó que el «recorte» efectuado por el PP fue del 13 por ciento en bachiller y FP de Grado Medio, mientras que las becas universitarias se redujeron 332 euros a nivel nacional «y en Andalucía el recorte aún ha sido mayor, de 409 euros». Por ello, insistió en que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, explique su modelo universitario y también informe de por qué su formación «ha recortado un 25 por ciento más las becas en Andalucía que la media nacional».