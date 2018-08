El número de estudiantes malagueños con beca aumentará en quinientos

Critica que el PP «se aprovechó» de la crisis y «expulsó» a 3.600 malagueños de la Universidad

Miguel Ángel Heredia, coordinador del Consejo Territorial del PSOE andaluz, aseguró, en un acto celelbrado en Antequera con Juventudes Socialistas, que en el próximo curso 2018-19 habrá 500 estudiantes malagueños universitarios más con beca, algo que será posible, según indicó, por el Real Decreto aprobado por el Gobierno del PSOE.

El próximo curso, recordó, se bajará la nota para obtener una beca, pasando del 5,5 al 5, es decir, si se ha aprobado se tendrá derecho a beca, y eso supondrá unos 10.000 becarios más a nivel nacional, de los cuales aproximadamente 2.000 serán andaluces, y, de estos, unos 500 en Málaga.

Además, agregó que se subirá la cuantía de las becas para las familias con menos ingresos, concretamente la parte fija de las rentas más bajas, que pasará de 1.500 euros a 1.600. Y a ello se añade un tratamiento preferente para las víctimas de violencia de género y para su hijos.

En la misma línea, quiso recordar que esta bonificación se hará extensible también a los alumnos de la UNED y a las enseñanzas artísticas superiores de Música, Danza y Diseño.

«También se premiará el esfuerzo» señaló el socialista, en referencia a los alumnos que obtengan una nota igual o superior a ocho, quienes «recibirán entre 50 y 125 euros más de beca, dependiendo de dicha nota».

En este punto, Heredia defendió la «igualdad de oportunidades» para que los hijos de «un trabajador precario» puedan estudiar, al tiempo que criticó al anterior Gobierno del Partido Popular, al que acusó de considerar las becas como «un privilegio y no un derecho, como tienen que ser». «El PP se aprovechó de la crisis para recortar en educación y en becas, expulsando a miles de estudiantes de la universidad. Más de 120.000 alumnos en España, unos 3.600 en la Universidad de Málaga, pero no le preocupó, porque no eran sus hijos, sus hijos no necesitan becas para estudia», opinó.

De nuevo, calificó de «intolerable» que el anterior Gobierno «recortase un 13 por ciento la cuantía de las becas de bachiller y de FP de grado medio», y que las universitarias disminuyeran 330 euros en la UMA, «pasando de 3.417 euros en el curso 2012-13 a 3.147 en el 2016-17», lo que supuso «un claro perjuicio para miles de estudiantes y sus familias».

A su juicio, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, «deben dar una explicación», al tiempo que criticó tanto al partido como a Ciudadanos, «que siempre han dicho que sobran estudiantes en la universidad».

Frente al «modelo del PP» el coordinador del Consejo Territorial del PSOE andaluz situó a la Junta de Andalucía, comunidad donde las matrículas universitarias «son prácticamente gratuitas para todos aquellos que aprueban en primera convocatoria»., y donde estudiar «es más asequible», pues «en Cataluña, los créditos universitarios han subido el triple, y en la Comunidad de Madrid y en la de Castilla y León, el doble».

Por ello, insistió en que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, explique su modelo universitario y también informe de por qué su formación «ha recortado un 25 por ciento más las becas en Andalucía que la media nacional, machacando a miles de estudiantes y a sus familias».

«Sin educación no hay futuro, por ello apostamos por la educación y por los jóvenes para que nuestro país y Andalucía tengan futuro. Creemos en la igualdad de oportunidades y en que la becas tienen que ser un derecho y no un privilegio», finalizó Heredia.