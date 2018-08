La nueva nave de Mayoral en Intelhorce, que se convertirá en el centro logístico y de distribución de esta marca textil, afronta los últimos meses de su proyecto de construcción, que incluye una estrategia de eficiencia energética pionera en España.

"Lo que buscaba Mayoral era tener un edificio que sea emblema de su distribución y que reflejara el componente textil de lo que había sido Intelhorce y lo que va a ser", explica Rafael Urquiza, arquitecto cofundador de System Arquitectura, la empresa encargada de este proyecto. La nave pretende recuperar y mantener la esencia del pasado de esta industria en el Intelhorce y, por ello, el proyecto ha tenido que pasar una larga y compleja fase de recuperación de la nave principal de Intelhorce, que se trata de "un edificio protegido, de los años 50 y con un interés arquitectónico importante, cuya estructura tenía que ser mantenida", comenta Urquiza.

Sin embargo, también se ha aportado un nuevo diseño al exterior de esta nave, inspirado en la industria textil. "La idea de diseñar esa fachada nace de recrear una especie de envolvente arquitectónico que se asimilase a un tejido o falda plisada", comenta el arquitecto. Sin embargo, la nueva nave no se ha limitado a la estética: "Esos pliegues no son puramente formales, sino que lo que se persigue con esos paneles es una reducción de la radiacion solar para mejorar la eficiencia energética", señala. Con esto, se trata del único edificio de España que cuenta con paneles de hormigón reforzado con fibra de vidrio de ese tamaño, algo que supone una pionera en ahorro energético, ya que consigue reducir casi un 40% la radicación solar. "Normalmente, se estan haciendo de 7,5 metros y, en este caso, hemos logrado hacerlos de 10,5 m", explica Urquiza. "Todas las casas comerciales nos decían que no era posible y que no lo fabricaban, pero nosotros nos empeñamos en sacarlos adelante", comenta.

En esta nave, se localizará el nuevo centro de distribución de Mayoral, en el que se incluirá dentro de unos meses "la maquinaria industrial para hacer todo el complejo proceso de logística de esta marca, que distribuye a muchos países en todo el mundo", explica Urquiza, quien señala por ello la necesidad de Mayoral de un centro de preorganización de estas características que, además, en este caso, "va a contar con instalaciones punteras a nivel mundial".

En estos meses se culminarán los últimos detalles de la fachada y se concluirán las labores de urbanización. "Antes de fin de año se terminará la parte de arquitectura y urbanización y luego se continuará el montaje interior", explica Urquiza, quien señala que, por ello, se espera que la nueva sede de Mayoral esté operativa para principio de 2019.